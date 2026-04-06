Más de 10 millones de vehículos se movilizaron en las vías del país: MinTransporte

En estas nuevas cifras que presentan desde el Ministerio de Transporte tras el plan retorno en el país por la Semana Santa, aseguran que más de 10 millones de vehículos transcurrieron en todas las vías del país y se proyecta que la cifra llegue a 10,8 millones.

“Se han cumplido las proyecciones que teniamos para esra semana santa. Este domingo se reporta más de 10 millones de vehículos y seguramente superemos la cifra a 10,8 en toda esta operación”, dijo la ministra.

Además, agregó que 3,15 millones de pasajeros se han movilizado por terminales y 1,7 millones de usuarios por aeropuertos, el 60% en vuelos nacionales y el 40% vuelos internacionales.

La ministra hace un llamado a las alcaldías y gobernaciones del país para que, en estas últimas horas del plan retorno, mantengan sus operativos en sus jurisdicciones hasta la medianoche.

Por otro lado, el coronel y Director de Tránsito y Transporte, Jair Alonso Parra, asegura que en este último día del plan retorno, se ha reportado con normalidad y el comportamiento de los ciudadanos ha sido positiva.

“Desde la policia de Transito y Transporte se han dispuesto 5.800 agentes de control, con el fin de que se pueda garantizar la seguridad vial, (...) por el momento la movilidad ha sido positiva y los ciudadanos han tenido un buen comportamiento”, dijo el coronel.

Sin embargo, el coronel hace un llamado a los ciudadanos para que recuerden que después de las 8:00 p. m. se espera un mayor flujo vehicular en las vías, debido a que finaliza la restricción de pico y placa para el ingreso a las principales ciudades del país.