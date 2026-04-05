Alto flujo vehicular en la vía Girardot-Bogotá este domingo 5 de abril: hay tráfico lento

Durante Semana Santa millones de personas deciden viajar para compartir con sus familiares y amigos. Este domingo, 5 de abril, es un día clave para la movilidad, debido a que miles de personas ingresan a sus ciudades y municipios de origen.

Lea también: Vía Bogotá-Girardot: conozca restricciones, operativos y pico y placa regional el domingo 5 de abril

Uno de los corredores más importantes es la vía Girardot-Bogotá, desde donde regresan viajeros que estuvieron en municipios como Girardot, Flandes, Melgar, Carmen de Apicalá, Silvania, entre otros. Debido a la cantidad de vehículos que transitan, en fechas como estas se registran embotellamientos para ingresar a Bogotá.

Justamente la Concesión Vía Sumapaz, encargada de este corredor, informó que desde horas de la mañana se ha registrado alto flujo vehicular. “Unidades de la Concesión en coordinación con la DITRA realizan apoyo a la movilidad a lo largo de la vía”, dice la concesión.

En ese sentido, se reporta tráfico lento en el ingreso al municipio de Soacha, desde antes del peaje Chusacá. La concesión recomienda a los viajeros encender luces y conducir con precaución, debido a la baja visibilidad por presencia de neblina a la altura del peaje Chusacá.

Le puede interesar: Más de 320 comparendos durante las primeras horas del pico y placa regional en Bogotá

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Bogotá, más de 2 millones 400 mil vehículos salieron de la capital del país durante la Semana Santa, mientras que más de 2 millones también ingresaron. Solo para este domingo se prevé el ingreso de más de 330.000 vehículos.

“Con corte a la 1:00 p.m. han entrado cerca de 85 mil vehículos. Estimamos que en el día deben entrar 330 mil”, aseguró a Caracol Radio la secretaria de Movilidad de Bogotá, Claudia Díaz. Cabe mencionar que este domingo hay pico y placa regional para ingresar a la ciudad.