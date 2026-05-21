Desmantelan red que expedía documentación fraudulenta para extranjeros que querían entrar a EE.UU.

Seis ciudadanos fueron capturados en medio de un operativo que permitió la desarticulación de una red de funcionarios públicos, que se dedicaban al trámite fraudulento de documentación colombiana para ciudadanos extranjeros que querían entrar a Estados Unidos, entre ellos venezolanos, dominicanos y de países de Medio Oriente.

Entre los capturados se encuentra un vigilante, auxiliares administrativos, y hasta un registrador encargado de la Registraduría de Fundación Magdalena, quien conectaba con dos señalados en Estados Unidos para garantizarles la entrada al país norteamericano.

También, capturaron a una funcionaria que se encargaba de incluir información falsa en las bases de datos oficiales, y en algunas ocasiones, autorizaba la expedición de documentación irregular.

Una vez entregaban la documentación fraudulenta, los extranjeros realizaban el trámite del pasaporte colombiano y con ello, se podían movilizar hacia países europeos, México y Panamá, hasta llegar a los Estados Unidos.

¿Cómo descubrieron la red?

El operativo fue realizado por autoridades de Migración Colombia, agentes de la Fiscalía General de la Nación y del servicio de seguridad diplomático del Departamento de Estado de los Estados Unidos, quienes detectaron los casos de documentación fraudulenta en los puestos de control migratorio y en las zonas de frontera.