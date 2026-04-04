¿De cuánto es la multa por incumplir el pico y placa regional? Esto pagaría este 5 de abril de 2026

Pico y Placa regional en Bogotá y Cundinamarca: así funcionará el Plan Éxodo el lunes 24 de marzo/ Getty Images

En el marco del plan retorno que se adelanta en las carreteras de Colombia por el fin de la Semana Santa, millones de viajeros regresan a la ciudad de Bogotá. Ante esto, se ha adoptado la medida de pico y placa regional para regular el ingreso a la capital y evitar congestión en los principales corredores viales.

Sin embargo, a más de un conductor puede pasarle que los tiempos no están a su favor, así que la pregunta frecuente en estos casos es: ¿Cuánto cuesta no cumplir con la medida de pico y placa regional?

En respuesta, las autoridades han advertido que incumplir con el pico y placa regional solamente implica una multa para el conductor, sino también otro tipo de sanciones según el caso.

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¿De cuánto es la multa por incumplir con el pico y placa regional en 2026?

El Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002) ha establecido que incumplir con una restricción como el pico y placa constituye una infracción tipo C, es decir, aquellas faltas de tránsito de gravedad media.

De acuerdo con la norma, las infracciones tipo C equivalen a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), lo que en 2026 representa aproximadamente $875.000 pesos.

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¿Qué otras sanciones se aplican por no cumplir con el pico y placa regional en 2026?

Dependiendo de cómo se configure la infracción, las autoridades pueden optar por inmovilizar el vehículo que cometió la falta.

En estos casos, el dueño tendría que realizar trámites para recuperar el vehículo y correr con gastos adicionales como el servicio de grúa y el pago de patios.

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¿Cuándo aplica el pico y placa regional?

Este domingo 5 de abril de 2026, Domingo Santo o de Pascua, la medida de pico y placa regional funciona en los siguientes horarios:

De 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde: Solamente pueden ingresar vehículos con placas pares (0, 2, 4, 6 y 8).

Solamente pueden ingresar vehículos con placas pares (0, 2, 4, 6 y 8). De 4:00 de la tarde a 8:00 de la noche: Solamente pueden ingresar vehículos con placas impares (1, 3, 5, 7 y 9).

Fuera de esos horarios, el ingreso a la ciudad no tiene ninguna restricción contemplada, así que los viajeros pueden organizar sus trayectos antes del mediodía o después de las 8:00 de la noche para no ser multados.

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¿En qué zonas de Bogotá aplica el pico y placa regional?

El pico y placa regional se aplica en los principales accesos a la ciudad, donde la Policía de Tránsito y los agentes de movilidad realizan operativos para verificar el cumplimiento de la medida:

Autopista Norte (desde el peaje Andes hasta el Portal Norte de TransMilenio).

(desde el peaje Andes hasta el Portal Norte de TransMilenio). Autopista Sur (desde el límite municipal con Soacha hasta la avenida Boyacá).

(desde el límite municipal con Soacha hasta la avenida Boyacá). Calle 13 (desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali).

(desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali). Calle 80 (desde el puente de Guadua hasta el Portal 80 de TransMilenio).

(desde el puente de Guadua hasta el Portal 80 de TransMilenio). Carrera Séptima (desde la calle 245 hasta la calle 183).

(desde la calle 245 hasta la calle 183). Vía Suba – Cota (desde el río Bogotá hasta la avenida Calle 170).

(desde el río Bogotá hasta la avenida Calle 170). Vía a La Calera (desde el peaje Patios hasta la carrera Séptima).

(desde el peaje Patios hasta la carrera Séptima). Vía a Choachí (desde el límite distrital hasta la avenida Circunvalar).

(desde el límite distrital hasta la avenida Circunvalar). Vía a Villavicencio (desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la Antigua Vía al Llano).

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