Mejores 5 municipios de Cundinamarca para vivir pensionado: Seguros, tranquilos y con buen clima

En algún momento de la vida del trabajador llega la etapa donde finaliza su actividad laboral, bien sea por haber cumplido con la cantidad mínima de años trabajados, por presentar algún tipo de imposibilidad física o de salud o por haber alcanzado la tercera edad.

Sin importar cuál sea la razón de la jubilación, el empleado tiene derecho a percibir una pensión, que funciona como una prestación económica para solventar los gastos de su vejez una vez que se deja de trabajar.

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En Colombia, toda persona que ya haya concluido sus actividades laborales puede acceder a su pensión a partir de los 57 años de edad en el caso de las mujeres y 62 años para los hombres, esto siempre y cuando se hayan cotizado las 1.300 semanas.

Por ello, si usted está en esta etapa de su vida y está en sus planes cambiar de residencia para disfrutar de este beneficio económico, le dejaremos 5 municipios dentro del departamento para que lo pueda realizar. Lugares seguros, tranquilos y con buen clima.

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Choachí

Este es un municipio que ofrece cascadas, rutas ecológicas y demás paisajes naturales; además, es reconocido por contar con una variedad gastronómica importante. Choachí se encuentra aproximadamente entre 39 y 45 kilómetros de la capital.

Adicionalmente, sus aguas termales, senderos ecológicos y paisajes de páramo hacen que el turismo de aventura y el senderismo sean actividades populares en esta zona.

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Tabio

Para quienes priorizan la calma y el contacto con la naturaleza, Tabio aparece como una de las mejores opciones en Cundinamarca. Este municipio se encuentra aproximadamente entre 20 y 25 kilómetros de Bogotá, con acceso por la variante Cota o por la Calle 80.

Tabio es reconocido por su ambiente rural, paisajes naturales y ritmo de vida más pausado. Es destacado por ser un municipio tranquilo, ideal para quienes buscan alejarse del estrés de la ciudad.

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Cota

Cota es un municipio que ofrece un balance entre cercanía, tranquilidad y costos de vida moderados.

Cota está ubicada entre 12 y 18 kilómetros de la capital, con accesos principales por la Calle 80 y la vía Suba–Cota, lo que facilita la conexión con diferentes zonas de Bogotá. Este municipio conserva más su ambiente residencial y campestre, lo que se traduce en menos ruido, menor contaminación y una sensación de tranquilidad mayor.

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Sopo

El municipio de Sopó hace parte del departamento de Cundinamarca. Según la información encontrada en el portal web oficial de su Alcaldía, tiene una extensión total de 111,5 kilómetros cuadrados, una altitud de 2650 metros sobre el nivel del mar, una temperatura de 14 grados centígrados y tiene una distancia de 39 kilómetros desde la ciudad de Bogotá.

De acuerdo con el portal web especializado en turismo Colombia Travel, este municipio se destaca por sus construcciones de arquitectura colonial, parques naturales y locales en donde se pueden encontrar postres locales de gran sabor.

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Chía

Entre los municipios cercanos a la capital, Chía se destaca por su cercanía y por contar con una infraestructura urbana más desarrollada. Este municipio se encuentra aproximadamente a 10 o 15 kilómetros de Bogotá, lo que permite un desplazamiento relativamente rápido. Sus principales accesos son la Autopista Norte y la Avenida Pradilla, vías que conectan directamente con la capital.

En términos de calidad de vida, Chía combina lo urbano con lo residencial. Cuenta con centros comerciales, universidades, restaurantes y una amplia oferta de servicios, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes desean comodidad sin vivir dentro de Bogotá.

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