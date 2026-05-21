El ICETEX y el Gobierno japonés ofrecen diferentes becas para estudiar: conozca cómo aplicar

El pasado 13 de mayo de 2026, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), a través de su portal web oficial, anunció la apertura de cuatro convocatorias de becas para estudios de pregrado, tecnología, entrenamiento técnico, maestrías y doctorados.

Dicha oferta académica cuenta con el apoyo del Gobierno de Japón bajo su programa ‘Monbukagakusho – MEXT’, la misma que va dirigida a colombianos que estén interesados en llevar a cabo estudios de manera presencial en universidades e instituciones del país asiático a partir del 2027.

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De acuerdo a la información oficial, dichas clases se desarrollarán en instituciones ‘KOSEN’ (Colegios Nacionales de Tecnología de Japón) y en centros ‘Senshû-gakkô’ (colegios vocacionales o escuelas de entrenamiento técnico especializado en Japón).

“Todas las becas son financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología de Japón (MEXT)”, mencionó la entidad.

Estas becas contemplan la cobertura total de la matrícula, costos académicos, tiquetes aéreos de ida y regreso Colombia - Japón - Colombia y diferentes apoyos económicos para el sostenimiento del aprendiz, los mismos que serán entregados mensualmente.

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¿Cuáles son las becas disponibles de formación ofrecidas por el ICETEX y el Gobierno de Japón?

Las cuatro convocatorias para las becas de estudios disponibles son las siguientes:

Programa Monbukagakusho para pregrados en diferentes áreas de Japón: Dirigido a bachilleres colombianos interesados en cursar programas universitarios presenciales en universidades japonesas. Tendrá una duración de 48 meses más un año preparatorio.

Dirigido a bachilleres colombianos interesados en cursar programas universitarios presenciales en universidades japonesas. Programa Monbukagakusho para formación técnica y tecnológica (KOSEN): Orientado a bachilleres interesados en estudios tecnológicos e ingenierías en institutos técnicos japoneses. La formación tendrá una duración de 36 meses más un año preparatorio.

Orientado a bachilleres interesados en estudios La formación tendrá una duración de 36 meses más un año preparatorio. Programa Monbukagakusho para entrenamiento técnico especial: enfocado en formación técnica especializada en áreas como tecnología, negocios, moda, educación y bienestar , entre otras. El programa tendrá una duración de 24 meses más un año preparatorio.

enfocado en formación técnica especializada en áreas como , entre otras. El programa tendrá una duración de 24 meses más un año preparatorio. Programa Monbukagakusho para maestrías y doctorados: Dirigido a profesionales colombianos y estudiantes próximos a graduarse que deseen adelantar estudios de posgrado e investigación en universidades japonesas. Los programas tendrán una duración entre 24 y 48 meses.

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Según la información oficial, en el caso de pregrados, programas tecnológicos y entrenamiento especial, cuentan con una asignación mensual que asciende a 117.000 yenes japoneses, que equivalen a $2.800.000 pesos colombianos, mientras que para maestrías y doctorados, los apoyos mensuales van desde 143.000 hasta 145.000 yenes japoneses, aproximadamente $3.400.000 y los $3.500.000 pesos colombianos.

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¿Cómo aplicar a las convocatorias de estudios que ofrecen el ICETEX y el Gobierno japonés?

Según lo explica el ICETEX en su portal web, las personas que estén interesadas deberán llenar el siguiente formulario de inscripción del Gobierno de Japón:

“Para poder realizar su postulación a través de la plataforma del ICETEX, www.icetex.gov.co, hasta el próximo 1 de junio de 2026, cargando la documentación requerida en formato digital y cumpliendo estrictamente con todos los requisitos establecidos en la convocatoria", señaló el ICETEX.

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