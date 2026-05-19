Listado de beneficiados de fotomultas que serían revocadas: autoridades devolverían más de $1 billón

La Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte anunciaron este martes, luego de una investigación contra 37 organismos de tránsito, que se evidenciaron presuntas irregularidades en la operación de cámaras de fotodetección.

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De este modo, más de 5.8 millones de fotomultas en Colombia serían revocadas. Esto, tras detectar posibles incumplimientos de la Ley 2251 de 2022 y de los requisitos técnicos exigidos para operar estos sistemas.

Según lo dicho, varios organismos habrían puesto en funcionamiento cámaras sin contar con el concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, documento obligatorio que certifica la confiabilidad técnica de las fotomultas.

Resultados de la investigación

El Ministerio de Transporte afirmó que durante la investigación se pudo identificar que:

12 organismos de tránsito iniciaron operación sin contar con concepto de desempeño.

7 organismos operaron con conceptos expedidos a terceros.

18 organismos obtuvieron los conceptos técnicos después de haber iniciado la operación de los sistemas.

Además, revelaron que entre los organismos investigados aparecen autoridades de tránsito de ciudades y municipios como Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, Villavicencio, Cartagena, Bucaramanga, Valledupar, Montería, Sincelejo, Soledad, Sabaneta y Villa del Rosario, entre otros.

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¿Quiénes serían los beneficiados de las fotomultas revocadas?

Según los resultados de la investigación son más de 7.5 millones de comparendos impuestos, de los cuales 1.582.398 ya fueron pagados por ciudadanos colombianos y representan recaudos superiores a $1,05 billones.

Es decir que, de acuerdo con las autoridades, 5.832.906 comparendos que aún no han sido pagados quedarán sin validez y deberán ser revocados de oficio por las autoridades de tránsito correspondientes. Siendo así se estarían beneficiando más de 1.4 millones de ciudadanos en todo el país.

En consecuencia, las autoridades podrían verse obligadas a devolver los recursos de las multas ya pagadas a los ciudadanos. Además, deberían responder por sanciones equivalentes al doble de lo recaudado, lo que superaría los $2,1 billones, conforme a lo establecido en la Ley 2251 de 2022, según la entidad.

Mayores cifras de comparendos dentro de la investigación

Cali: 2,7 millones de comparendos.

Medellín: más de 717 mil comparendos.

Bogotá: cerca de 294 mil comparendos.

Barranquilla: más de 131 mil comparendos.

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La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aclaró que “las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley. Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser los que paguen las consecuencias. Aquí estamos protegiendo el debido proceso y los derechos de millones de colombianos”.