Nuevo ciclo de recargas de pasajes gratis en TransMilenio: ¿Dónde y cómo activarlos?

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), dio comienzo al nuevo ciclo de recargas de pasajes gratis para el servicio de Transmilenio.

Esta iniciativa hace parte del programa del Gobierno ‘Ingreso Mínimo Garantizado’, que, según la entidad, tiene la finalidad de beneficiar a más de 760.000 personas durante el mes de abril, entre ellas personas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de pobreza o exclusión extrema.

‘Este componente de Pasajes Gratis hace parte de una política social de cuarta generación, que reconoce la movilidad como una condición clave para el acceso efectivo a oportunidades y servicios en la ciudad’, mencionó la entidad.

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¿Cómo y en dónde activar los pasajes gratis de Transmilenio?

Según el portal web oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá, las personas beneficiarias pueden activar sus pasajes de alguna de estas dos maneras:

En taquillas de Transmilenio

Aquí deberá presentar la tarjeta Tullave en cualquier taquilla del sistema; eso sí, tenga en cuenta que esta debe ser personalizada. Posterior a esto, el beneficiario le debe solicitar al operador la activación de dichos pasajes.

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En puntos automáticos del sistema

Para este proceso se deberá llevar a cabo en los puntos automáticos que están instalados dentro de las estaciones de Transmilenio, donde deberá insertar la tarjeta Tullave personalizada; después deberá seleccionar la opción “Transacciones virtuales”, donde en la pantalla saldrán diferentes opciones, de las cuales deberá escoger “Solicitar subsidio/convenio” y así podrá recibir los pasajes.

“A través de este subsidio de transporte, miles de personas pueden desplazarse con mayor facilidad hacia opciones de empleo, formación, atención en salud y oferta institucional, así como acceder a bibliotecas, actividades culturales y otros espacios de integración y bienestar en Bogotá”, expresó el distrito.

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¿Para recibir los pasajes gratis de Transmilenio debo tener tarjeta Tullave personalizada?

Sí, para recibir y activar los pasajes gratis es indispensable tener la tarjeta Tullave personalizada, ya que así se facilita el proceso para identificar a cada persona beneficiaria y asignar los viajes de acuerdo a su perfil socioeconómico.

“Una vez personalizada la tarjeta, las personas pertenecientes a los grupos priorizados deben esperar la actualización de la información para poder activar los pasajes”, comunicó el Distrito.

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