Presidente Gustavo Petro habla en 6AM W

El presidente de la República, Gustavo Petro, está en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca de su Gobierno, los retos que ha tenido, los temas que le falta resolver, entre otros.

Paz Total, ¿se va con un sinsabor?

“No mucho. Cuando hablamos de paz no nos referimos a las mafias multinacionales, esas hay que perseguirlas y hay poca voluntad en el mundo para capturarlos. Sus propiedades más ricas están ubicadas en las ciudades de lujo y la coordinación policial en el mundo es escasa”, afirmó.

El mandatario de los colombianos explicó que la violencia en Colombia ha cambiado de fase, pues en los últimos 25 años se diferencian: la guerra entre liberales y conservadores; la que vivimos que está ligada a un crecimiento multinacional y global, la economía ilícita.

“Oro y cocaína ilícitos, tenemos nuestro gran problema”, detalló.

Recordó que la tasa de homicidio que tiene Colombia sale tras el proceso de paz con las Farc y bajó “sustancialmente” en comparación con lo que había antes.

“Esta cifra de la última década está ligada al sicariato: el 70% son personas asesinadas que tenían antecedentes, el cruce de cuentas y la economía ilegal. Eso es lo que está matando a la gente, el control de las economías ilícitas, que no se resuelve a través de contratos, sino con las armas sobre la mesa. ¿Cómo salir de eso en donde la política poco sirve? Las mafias ya no son colombianas, las grandes mafias son mayoritariamente extranjeras, algunos colombianos que no viven en el país y no son perseguidos”, dijo.

Colombia y el narcotráfico

Señaló que uno de sus objetivos es sacar a Colombia del mercado mundial del narcotráfico, teniendo en cuenta que esa economía ilegal puede seguir sobreviviendo a escala mundial.

“Puede que el narcotráfico siga sobreviviendo a escala mundial, pero podemos hacer que Colombia abandone la geografía del narcotráfico. Ese es el objetivo. No creo que se vaya a acabar el mercado del oro ilícito, la cocaína, el fentanilo, pero el país se puede desnarcotizar”, indicó.

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¿Cómo sacar a Colombia del mercado global del narcotráfico?

Mencionó que la clave está en transformar el territorio colombiano, ya que, si su economía cambia y se deja de lado la ilegalidad, el país prospera. “Salimos de la violencia”.

Comentó que si eso pasa, “todas las familias que hoy cultivan hoja de coca se pasan al programa gubernamental y el territorio cambia. Nos desconectamos de los grandes mercados del mercado ilegal”.

No obstante, aclaró que eso no significa que el mundo salga de la economía ilegal.

¿Tiene sentido avanzar en negociación con grupos armados?

El presidente reconoció que los grupos armados e ilegales del país en la actualidad han cambiado sus fundamentos e ideologías, por eso explicó si tiene sentido seguir negociando con grupos como el ELN, el Clan del Golfo, disidencias de las Farc, entre otros.

“Si usted saca un poco de gente de las armas hoy, se ahorra muertos. La vida humana es tan valiosa para que un país la esté desperdiciando. ¿Entonces no lo hacemos?”, sostuvo.

¿Es mejor que presidentes puedan participar abiertamente en política?

Aseveró que la política no es una acción individual y puso como ejemplo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien aseguró conecta con un sector de la sociedad colombiana “muy conservador”.

“El país va variando en sus proyectos políticos, esos proyectos no son de una persona, se suceden. Es la población la que decide mantenerlos o pasarlos”, expresó.

¿Qué pasa si no gana Iván Cepeda?

“Si el progresismo pierde las elecciones, a mí me van a perseguir. No es que me asuste el tema, pero soy objetivo. Una cosa es como tratamos a la oposición, otra es como esa oposición, siendo gobierno, nos trató a nosotros”, sentenció.

Agregó que en caso de que no gane el candidato de izquierda, le toca defender su existencia y la de un proyecto político.

Si no gana Iván Cepeda, ¿respetará la decisión?

“Yo mismo hice una campaña presidencial en 2018, casi me matan en Cúcuta. Hubo mucho escándalo y competí con Duque. Las elecciones se realizaron y yo mismo dije, no con mucha certeza, que Duque ganó. Dudas siempre habrá, pero Duque ganó”, dijo.

Insistió en que el país no debe tener esa duda porque acatará la decisión. Sin embargo, manifestó: “un fraude es un fraude y en Colombia ha existido”. Por eso, denunció posible riesgo para las elecciones presidenciales.

“El software que se usó en el fraude del 2014 contra el partido MIRA es el mismo que se usa hoy (…). La Registraduría ni sus empleados saben del software; quien lo tiene es una empresa llamada Tomas Greg & Sons”.

“¿Cómo se evita un fraude en Colombia? Con millones de personas cuidando los votos”, añadió.

Caso Juliana Guerrero

Expuso que Juliana Guerrero tiene 22 años y su gran error fue mostrarla ante las cámaras y la televisión porque de ahí salieron los rumores de que ella tenía una relación sentimental con él.

“La señora Juliana Guerrero no se le ha comprobado que no estudio en esa universidad y no es funcionaria pública”, aseguró.

También reveló que Guerrero fue amenazada de muerte, junto a su familia, en la Fundación San José.

“Puede salir o no, eso es lo de menos, pero no pueden decir que fue viceministra porque no tenía 25 años (…). Aquí teníamos una persona que sí creí que podría ser un dirigente juvenil y la prensa decidió que no”, opinó.

De la misma manera, señaló que a Juliana Guerrero se le deben preguntar dos cosas: ¿estudió o no en la universidad (Fundación San José)? Y ¿presentó o no el Ecaes.

“Si ella estudió y presentó el Ecaes, ¿judicialmente qué pasa?”, puntualizó.

Carlos Ramón González

“El señor debería estar en Colombia respondiendo ante la justicia. Nosotros lo echamos. Si me dicen que está reubicado, hoy mismo se va”, afirmó.

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