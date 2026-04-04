¿Cómo funciona el pico y placa regional? Restricción para entrar a Bogotá este 5 de abril 2026

Millones de personas se desplazarán durante las próximas horas por las carreteras del país en medio del plan retorno. De acuerdo con el coronel Edwin Argüello, director (e) de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, más de 7 millones de vehículos se movilizarán con el objetivo a llegar a sus ciudades y municipios de origen.

“En promedio se movilizarán entre siete y ocho millones de vehículos. Es importante decir que la línea 1,2,3 está habilitada para reportar emergencias y también tenemos las redes sociales de la Policía para que las personas se informen en tiempo real sobre lo que está pasando en las carreteras”, dijo el coronel.

Debido a la cantidad de vehículos que se desplazarán por las carreteras del país, diferentes autoridades han anunciado medidas para garantizar que los ciudadanos puedan llegar a sus destinos de manera ágil y sin contratiempos. En el caso de Bogotá, la Secretaría de Movilidad anunció el pico y placa regional.

¿Cómo funcionará el pico y placa regional este domingo 5 de abril?

La medida de pico y placa regional se suele implementar en Bogotá durante los lunes festivos. Sin embargo, este domingo se espera un alto flujo de vehículos debido a los desplazamientos realizados durante el miércoles y jueves de esta semana, lo que convierte este domingo en un día clave para el retorno de miles de viajeros a la capital.

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El pico y placa regional tiene como objetivo gestionar de manera eficiente el ingreso de vehículos, reducir la congestión en los accesos a la ciudad y mejorar las condiciones de movilidad para todos los ciudadanos. De acuerdo con lo establecido, el ingreso a Bogotá se realizará de la siguiente manera:

Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número par.

podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número par. Entre las 4:00 de la tarde y las 8:00 de la noche podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número impar.

podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número impar. Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 de la noche, el ingreso a la ciudad se realizará sin restricción.

¿Dónde aplicará la medida de pico y placa regional?

La medida de pico y placa regional aplica en los principales corredores de acceso a la ciudad, vías importantes como:

Autopista Norte (desde el peaje Andes hasta el Portal Norte de TransMilenio).

(desde el peaje Andes hasta el Portal Norte de TransMilenio). Autopista Sur (desde el límite municipal con Soacha hasta la avenida Boyacá).

(desde el límite municipal con Soacha hasta la avenida Boyacá). Calle 13 (desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali).

(desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali). Calle 80 (desde el puente de Guadua hasta el Portal 80 de TransMilenio).

(desde el puente de Guadua hasta el Portal 80 de TransMilenio). Carrera Séptima (desde la calle 245 hasta la calle 183).

(desde la calle 245 hasta la calle 183). Vía Suba – Cota (desde el río Bogotá hasta la avenida Calle 170).

(desde el río Bogotá hasta la avenida Calle 170). Vía a La Calera (desde el peaje Patios hasta la carrera Séptima).

(desde el peaje Patios hasta la carrera Séptima). Vía a Choachí (desde el límite distrital hasta la avenida Circunvalar).

(desde el límite distrital hasta la avenida Circunvalar). Vía a Villavicencio (desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la Antigua Vía al Llano).

Cabe mencionar que la Secretaría de Movilidad ha hecho un llamado a la ciudadanía a planificar su regreso con anticipación, respetar los horarios establecidos, con el fin de evitar contratiempos y contribuir a una movilidad más fluida. Quienes no cumplan con la la restricción de pico y placa regionaltendrán una sanción de $633.200.