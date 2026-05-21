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“Irán no está dispuesto”: líder de oposición iraní sobre condiciones de EEUU para terminar la guerra

Kako Alyar, destacado líder político de la oposición iraní, reconocido como miembro del Comité Central y del Buró Político del partido Komala del Kurdistán, habló en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, acerca de las declaraciones del presidente Donald Trump en las que reveló que las negociaciones con Irán están “al límite”.

“Estados Unidos e Israel han desarrollado una serie de demandas a Irán para ponerle fin a la guerra, como el desmantelamiento total del programa nuclear, reducir la distancia de los misiles y la reapertura del estrecho de Ormuz”, indicó.

Destacó que Irán no está dispuesto a comprometerse con esas condiciones.

¿Grupos kurdo-iraníes han tenido conversaciones con EEUU?

“No directamente que involucre a un oficial actual de EE.UU.”, aclaró.

Recuperación de aparato militar de Irán

Aunque no entregó cifras exactas sobre las instalaciones de lanzamisiles y la fabricación de drones, sí reveló que Irán se recuperó a tal punto en que envían misiles y armamento a todo Medio Oriente.

¿Tras la guerra habrá un mejor Irán?

“Continuaremos luchando hasta que logremos la posición que queremos en el país”, concluyó.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: