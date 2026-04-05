Activan Plan Retorno en Cundinamarca: habrá reversibles para facilitar el ingreso a Bogotá

Desde el peaje de Mondoñedo, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, anunció el inicio del Plan Retorno de este Sábado Santo, con medidas especiales para manejar el alto flujo de vehículos que regresan hacia Bogotá.

El mandatario confirmó que la operación se concentra en los nueve corredores de ingreso al departamento, ante la proyección de movilidad durante el cierre de la Semana Santa, cuando se espera el ingreso de cerca de 1.6 millones de vehículos.

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Uno de los puntos clave será el corredor Girardot – Anapoima – Mosquera, por donde se estima el tránsito de al menos 37.000 vehículos. Para facilitar la movilidad, se habilitó un reversible desde el puente Balsillas, en Mosquera, hasta el municipio de Apulo.

Esta medida operará el domingo desde las 10:00 a. m. hasta las 12:00 de la noche.

El gobernador también precisó que el pico y placa regional, restricción que comenzará a regir únicamente el domingo durante el ingreso a Bogotá.

En materia de congestión, se mantiene la alerta en la Autopista Sur, donde se proyecta el ingreso de 72.000 vehículos, en medio de las obras de TransMilenio fases II y III. Por esta razón, las autoridades recomendaron tomar rutas alternas como la Calle 13 o la Calle 80.

El Plan Retorno cuenta con el despliegue de la Fuerza Pública, unidades de la Policía de Tránsito y Transporte y cerca de 70 funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca, quienes están ubicados en los principales corredores viales.

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