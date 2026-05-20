Prueba reina de participación de paramilitares en la Operación Orión

En una audiencia de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, al excomandante del Ejército, general Mario Montoya, surgió una fotografía que prueba la participación de paramilitares en la Operación Orión.

En los últimos días, el general Mario Montoya, considerado uno de los cerebros de la Operación Jaque, ha acudido a la JEP para explicar su participación en la llamada Operación Orión, que se desarrolló en octubre del año 2002 en la Comuna 13 de Medellín.

En ese momento, el general Montoya era el comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Medellín, y dirigió la catalogada como la mayor operación militar urbana en la historia de Colombia.

Oficialmente, fue una operación conjunta del Ejército y de la Policía. Las investigaciones judiciales y de la Comisión de la Verdad señalan que también participaron paramilitares.

17 personas murieron por acción de la fuerza pública, 71 fueron asesinadas por paramilitares del llamado Bloque Cacique Nutibara y hay 92 desaparecidos.

La imagen de lo que allí pasó es una fotografía, tomada por Jesús Abad Colorado, que muestra a un encapuchado, vistiendo un uniforme militar camuflado y botas pantaneras, rodeado de soldados y señalando un punto específico.

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Esa foto, conocida mundialmente, ha sido el más claro testimonio de lo que pasó en la Comuna 13 en esos sangrientos días.

El general Mario Montoya entregó su propia versión ante la JEP y anota que el encapuchado no está armado.

Aseguró el alto oficial retirado que los informantes o guías tenían que ir encapuchados con pasamontañas porque eran habitantes de la zona y sus familias podrían sufrir las represalias de los guerrilleros que allí habitaban.

También dijo que esos guías eran reclutados y suministrados por la Regional de Inteligencia Militar, Rime 6, y que eran uniformados para que se movieran entre las tropas.

Fue enfático en decir que ninguno de los encapuchados podía ir armado. El general Montoya dijo de manera tajante ante el magistrado Gustavo Salazar: “La capucha es para proteger la identidad. Si no lleva armamento, es guía… porque no puede llevar armamento. Si está uniformado y lleva capucha, no es un soldado, es guía. Eso es lo que le puedo decir, señor magistrado”.

La clasificación del general no deja lugar a dudas. Ningún guía podía llevar armas, ningún soldado podía ir encapuchado.

Pues bien, la fotografía presentada en la audiencia de la JEP muestra dos hombres vistiendo camuflado, con insignias de la Cuarta Brigada, encapuchados con pasamontañas y portando armas largas.

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La foto tomada en la Comuna 13 en octubre de 2002 había permanecido inédita hasta hace unos días, cuando fue presentada en esa audiencia al general Mario Montoya. Un acercamiento permite ver que los hombres llevan armas largas, distintas al fusil reglamentario de los soldados.

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El general lo dijo claramente:

–Si están encapuchados, no son soldados.

–Si llevan armas, no son guías.

La única conclusión posible es que son paramilitares. La foto es la prueba reina de la participación de paramilitares en la violenta Operación Orión.

El general Mario Montoya no respondió un mensaje que le envié para obtener su concepto sobre esta revelación presentada ante él por la JEP.

Algo más, el encapuchado de la foto del maestro Jesús Abad Colorado ya fue identificado. Se llama Marlon Andrés Castañeda, conocido con el alias de El Gomelo; aparentemente, era un paramilitar infiltrado en unas milicias llamadas Comandos Armados del Pueblo 25 de febrero, que operaban en la Comuna 13 apoyadas por el ELN.

En el momento de la Operación Orión, alias el gomelo, estaba bajo custodia del DAS, dirigido en ese momento por Jorge Noguera.

Bonus track

¿Recuerdan al joven Jaime Esteban Moreno, asesinado a golpes cuando salía de una fiesta de disfraces en una discoteca el Halloween del año pasado?

El crimen está probado en videos de cámaras de seguridad. Hay 19 testimonios que identifican a los homicidas. La Policía Judicial hizo su trabajo a tiempo. La Fiscalía cumplió con los términos de la investigación y radicó desde diciembre el escrito de acusación. El caso avanzaba en el juzgado 45 penal de Bogotá…pero el Consejo Superior de la Judicatura promulgó un acuerdo de descongestión y el caso pasó a otro juzgado.

Ayer había audiencia, pero no se celebró porque el juez estaba citado a capacitación electoral.

En un mes, el 20 de junio, los dos señalados homicidas van a quedar libres por vencimiento de términos.

Un crimen que presenció el país puede quedar en la impunidad.

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