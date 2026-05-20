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No estamos de acuerdo, ni como portero: Ramiro Bejarano sobre posible llegada de Petro a U Externado

Ramiro Bejarano, profesor de la Universidad Externado, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de la declaración del presidente Gustavo Petro de que, al término de su mandato, pueda ser rector, profesor o directivo de la Universidad Externado de Colombia.

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“No tiene ninguna posibilidad. Eso no es solo un mal chiste, sino una cosa inverosímil. Por ningún motivo el doctor Gustavo Petro puede soñar con que los externadistas vayamos a permitir o considerar con que sea si quiera portero del Externado y menos rector”, dijo.

Arremetió contra el mandatario diciendo que para ser el rector de la Universidad Externado “se requiere algo más que haber sido presidente”, pues se necesita una vida dedicada a la docencia, a la academia y tener un recorrido universitario.

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“Claro que Petro es externadista, pero no se olviden que también es miembro del M-19, la organización terrorista que se tomó por asalto el Palacio de Justicia, donde murieron varios magistrados nuestros”, señaló.

“Jamás estaríamos de acuerdo con que el doctor Petro se acercara ni siquiera como profesor”, detalló.

Bejarano fue más allá al mencionar que sería inconveniente para la “estructura moral” de la universidad la presencia de Gustavo Petro en la institución.

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Sobre quienes pueden estar poniendo el nombre de Petro sobre la mesa para ser rector, Bejarano sostuvo que deben ser “magistrados que litigan en las sombras y cercanos al poder”.

Escuche la entrevista completa aquí: