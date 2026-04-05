Alerta por estafas de compra de tiquetes en las terminales de transporte del país: SuperTransporte

Desde el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte alertan a los usuarios de las terminales de transporte para que adquieran sus tiquetes directamente en las taquillas en las páginas autorizadas de las empresas de transporte intermunicipal.

Esto, con el fin de evitar suplantaciones, ya que la entidad de vigilancia asegura que tiene conocimiento de que “existen posibles redes que estafan a los viajeros y ofrecen tiquetes mediante falsos comprobantes, promociones y descuentos inexistentes”.

Además, le recuerdan a los usuarios que el tiquete adquirido de manera legal garantiza indemnizaciones al momento de algún accidente y la seguridad de tener un viaje de calidad.

“La práctica del pregoneo está prohibida, ya que algunas empresas utilizan personal para que promocionen sus tiquetes fuera del terminal y lejos de las taquillas ofreciendo precios especiales, sin ofrecer garantía de un viaje seguro”, agregaron.

¿Cuáles son los canales de atención al ciudadano?

Los usuarios que tengan dudas o quejas pueden acudir a los regionales de la Superintendencia de Transporte que prestan sus servicios en 42 terminales, también pueden hacerlo desde su página oficial y sus redes sociales.