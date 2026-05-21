“Estamos en un gran momento en Latinoamérica”: CEO de TVS Motors para LATAM

Martin Corsunsky, CEO para Latinoamérica de TVS Motors, conversó con Julio Sánchez Cristo sobre la multinacional y de la ‘Bolsa de regalos de 6AM W’, en la que se entregarán ocho motos ‘Apache 200’.

“Estamos en un gran momento en Latinoamérica. Tenemos industria que están creciendo mucho, una de ellas la de Colombia. También tenemos países como Argentina, Brasil, entonces estamos en un muy buen momento”, afirmó.

Sobre TVS Motors, informó que es la tercera productora de motocicletas a nivel mundial, su fábrica principal es de la India, en donde tienen uno de los mercados más fuertes.

Características de la moto ‘Apache 200’

“Es una de las más vendidas en Colombia. Es una excelente opción para los que quieren ir a la oficina, para los que quieren omitir el tráfico. Al tener un motor 200 tiene la posibilidad de hacer viajes los fines de semana, tiene buena tecnología, potencia y diseño”, mencionó.

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