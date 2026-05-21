“La Casa de la Constitución” impulsará referendo para frenar una Constituyente

La iniciativa, conocida por Caracol Radio, busca articular una estrategia nacional de pedagogía, movilización y recolección de firmas para impedir la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente hasta el año 2034. El comité promotor espera superar los tres millones de firmas en todo el país.

El proyecto cuenta con el respaldo del candidato presidencial Sergio Fajardo y de diferentes sectores académicos, sociales y ciudadanos que consideran que cualquier reforma institucional debe realizarse dentro de las reglas establecidas por la actual Constitución.

Según los promotores, “La Casa de la Constitución” funcionará como centro de operaciones para coordinar voluntarios, formar promotores, acompañar jurídicamente el proceso y organizar jornadas de recolección de firmas y foros ciudadanos en distintas regiones del país.

“La Casa de la Constitución no nace para defender un gobierno ni para enfrentar una campaña electoral. Nace para defender una idea básica de democracia: que las reglas del juego no cambien por presión política ni por coyunturas de poder”, señalaron voceros de la iniciativa durante la presentación.

El activista y vocero del referendo, Nicolás Dupont, aseguró que el propósito es proteger los principios fundamentales de la Carta Política de 1991.

“Vamos a defender esa carta de derechos, el derecho a la tutela, a la salud, al trabajo y a la naturaleza pluriétnica y multicultural de nuestra nación. Desde aquí empieza este referendo con el que recorreremos millones de firmas para defender la Constitución del 91”, afirmó.

Dupont también aseguró que el movimiento busca proteger la Constitución “de los populismos de izquierda y de derecha” y evitar cambios que, según dijo, puedan poner en riesgo los derechos ciudadanos y la estabilidad institucional.

Durante las próximas semanas, “La Casa de la Constitución” abrirá sus puertas para recibir ciudadanos interesados en participar en actividades académicas, encuentros y jornadas de recolección de firmas en diferentes regiones del país.