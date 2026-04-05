‘Más de 330 mil vehículos entrarán a Bogotá este domingo 5 de abril’, secretaria de Movilidad

Millones de personas se han desplazado por las carreteras del país en el marco de la Semana Santa. Hasta ayer sábado, 4 de abril, más de 2 millones 400 mil vehículos habían salido de la capital del país y más de 2 millones también habían ingresado para disfrutar de los planes en Bogotá.

Solo durante este domingo, 5 de abril, se espera que ingresen a Bogotá más de 330.000 vehículos. La cifra la confirmó la secretaria de Movilidad de Bogotá, Claudia Díaz: “Con corte a la 1:00 p.m. han entrado cerca de 85 mil vehículos. Estimamos que en el día deben entrar 330 mil”.

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Debido a la cantidad de vehículos que ingresan a Bogotá durante este fin de semana, la secretaria hizo una serie de recomendaciones para garantizar que todos los viajeros lleguen a sus destinos a salvo. En primer lugar, la funcionaria habló de la importancia de planear los viajes por carretera.

“Hay que planear la hora en que van a salir y la hora a la que entran a Bogotá. Esto para revisar que efectivamente entren dentro del horario permitido. Lo segundo, revisar el vehículo, que tenga todas las condiciones necesarias, toda la documentación al día, revisión técnico-mecánica, el SOAT y finalmente pues tener una conducta segura en las vías”, dijo Díaz.

¿Cómo funciona la medida de pico y placa este domingo 5 de abril?

Este domingo, 5 de abril, se espera un alto flujo de vehículos debido a los desplazamientos realizados durante la semana santa, lo que convierte este domingo en un día clave para el retorno de miles de viajeros a la capital. Por esa razón, la Secretaría Distrital de Movilidad anunció el pico y placa regional.

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El pico y placa regional tiene como objetivo gestionar de manera eficiente el ingreso de vehículos, reducir la congestión en los accesos a la ciudad y mejorar las condiciones de movilidad para todos los ciudadanos. De acuerdo con lo establecido, el ingreso a Bogotá se realizará de la siguiente manera:

Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número par.

podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número par. Entre las 4:00 de la tarde y las 8:00 de la noche podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número impar.

podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número impar. Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 de la noche, el ingreso a la ciudad se realizará sin restricción.

Cabe resaltar que, con corte a las 2:00 p.m., se impusieron 324 órdenes de comparendo a los viajeros que incumplieron con la medida de pico y placa. Por esa razón, la Secretaría de Movilidad hace un llamado a respetar la restricción para evitar sanciones.