Duras críticas de Iván Duque al Gobierno Petro: “tiene una victimización constante”

Iván Duque, expresidente de Colombia, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, y cuestionó a Gustavo Petro como mandatario y las decisiones que ha tomado su Gobierno en materia de seguridad, economía, salud y más.

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Ante las culpas que le endilga Petro sobre la crisis en varios temas del país como el de la gasolina, la crisis de las EPS, entre otros, manifestó que a le gusta “desmentirlo” con hechos.

“Petro tiene la patología de la victimización constante y también de tratar de echar responsabilidades donde no corresponden. Nosotros tuvimos que enfrentar una pandemia como la del COVID-19 y la enfrentamos con un sistema de salud mixto, con un sistema donde pudimos ampliar las unidades de cuidado intensivo y donde Colombia fue rankeado en el índice Bloomberg de resiliencia contra la pandemia como el número uno en América Latina, dos en el mundo y dos en el hemisferio”, dijo.

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Cuestionamiento al manejo de los hidrocarburos

Señaló que la deuda que se tiene en materia de combustibles también se debe a las medidas que se tomaron para afrontar la pandemia, por lo que decidieron bajar precios para posteriormente hacer aumentos graduales.

“Pagamos una buena parte de la deuda que se tenía antes de terminar el Gobierno, pero se cometió la irresponsabilidad de dejar quieto el diésel. Cuando usted suma los déficits, son más altos de lo que se tenían”, sostuvo.

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¿A qué se debe la alta popularidad de Gustavo Petro?

Reiteró que lo que busca Petro es “victimizarse y tratar de capturar una base electoral que calificó como “hinchas furiosos”.

“Solamente le creen a Petro lo que Petro dice, y esa ha sido la táctica de Correa, de los Kirchner, de Evo Morales, de muchos”, indicó.

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No obstante, aseguró que el que “el pueblo colombiano ha despertado”, por lo que espera una victoria electoral que permita tener unas mayorías “avasalladoras” que den como derrota a Petro y su movimiento, ya sea en primera o segunda vuelta.

Duque se refirió a fórmula Paloma-Oviedo

Expresó que le gusta ver a personas como Juan Daniel Oviedo y José Manuel Restrepo en la contienda electoral, pues él siempre buscó tener un gabinete con “gente técnica y formada en gerencia”.

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“Yo conocí a Juan Daniel cuando yo era senador, él era asesor de mi compañera en la Comisión Tercera María del Rosario Guerra, me pareció siempre un hombre riguroso, trabajador, honesto, y cuando yo asumí la presidencia, pensando en el conocimiento que le vi además en materia de procesamiento estadístico, de manejo estadístico, le dije a María del Rosario que si él de pronto estaría interesado en eso, y me dijo habla con él, y le ofrecí ser director del DANE. Hizo una muy buena gestión, donde siempre le garanticé independencia para dar información al pueblo colombiano”, afirmó.

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Finalmente, dijo que Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, es fue un “extraordinario ministro de Comercio y de Hacienda. Una persona que ha hecho mucho por Colombia”.

Escuche la entrevista completa con Iván Duque aquí:

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