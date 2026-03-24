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Colombia no compró avión que se accidentó en Putumayo, fue donado por EE.UU.

Caracol Radio conoció que el avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombia (FAC) que se accidentó en Puerto Leguízamo, Putumayo, el 10-16, no fue comprado, sino donado por el gobierno de Estados Unidos en 2021.

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Esa aeronave llegó a Colombia como el primero de tres aviones Hércules que donó EE.UU.; los otros dos (10-17 y 10-18) siguen en funcionamiento y llegaron un año después que el accidentad.

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Esta aclaración llega luego de las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, quien afirmó que Colombia compró aviones “chatarra”.

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Cabe aclarar que, a este momento, Colombia tiene solo cinco aviones Hércules operativos.

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Cifra de muertos y heridos en el accidente aéreo de la FAC

Caracol Radio también conoció que, hasta el momento, son 68 muertos, además de decenas de heridos, por el accidente aéreo en Puerto Leguizamo, Putumayo.

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El alcalde Luis Emilio Bustos informó que encontraron los cuerpos de dos uniformados sin vida, de los que estaban reportados como desaparecidos. Esto luego de que el general Hugo Alejandro López Barreto, comandante de las Fuerzas Militares, confirmara que 66 uniformados fallecieron.

¿Qué dicen las autoridades?

En conversación con 6AM W, tanto el alcalde de Puerto Leguízamo como el gobernador de Putumayo señalaron que un aeropuerto como ese no tiene el mantenimiento ni la logística necesaria para una correcta operación aérea.

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Por esto, pidieron apoyo del Gobierno Nacional para realizar el mantenimiento del aeropuerto y así evitar nuevos accidente fatales.

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