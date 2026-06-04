“‘Mordisco’ llevó menores a la guerra y las disidencias de ‘Calarcá’ los asesinaron”: MinDefensa

A propósito de los bombardeos ordenados por el presidente en el Guaviare, en el marco de una cruenta guerra entre las disidencias de alias ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, estuvo en 6AM W brindando su panorama de la situación.

Le podría interesar: Petro ordena bombardear campamento de ‘Mordisco’ tras confrontación entre disidencias en el Guaviare

El ministro se refirió a las consecuencias del enfrentamiento armado y acusó a ambas disidencias de cometer graves crímenes de guerra, en relación con el reclutamiento de menores, denunciando, a su vez, la “instrumentalización” de la población civil a través de asonadas contra la fuerza pública.

¿Qué está pasando con las disidencias en el Guaviare?

El ministro Sánchez dio cuenta en Caracol Radio de las últimas operaciones del Ejército en el departamento del Guaviare, en donde las fuerzas estatales evidenciaron la ejecución de una masacre, con 48 víctimas, entre ellas 11 menores de edad, atribuida al grupo de alias ‘Calarcá’.

Dicha acción violenta se dio en el marco del descarnado enfrentamiento que viven alias ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’, y, a raíz de ella, dice el ministro, se comprueba que ambos grupos han incurrido en crímenes de guerra contra la población civil.

“Lo que confirma es que el criminal alias ‘Mordisco’ cometió un grave crimen de guerra, de haber reclutado a menores, de llevarlos a la violencia, y las disidencias criminales de alias ‘Calarcá’ se encargaron de asesinarlos”, declaró.

¿El Gobierno ha atacado más a las disidencias de ‘Iván Mordisco’ que a las de ‘Calarcá’?

Una de las polémicas que han emergido en el marco de las negociaciones de paz total y la realidad violenta en los territorios ha sido lo que algunos sectores han considerado como un desequilibrio entre las acciones en contra de ambas disidencias.

El ministro Pedro Sánchez aseguró que la fuerza pública ha actuado en consecuencia a las acciones violentas que ha cometido cada uno de estos grupos, con bombardeos en contra de ambos bandos, pero destacando el alcance que han tenido los atentados de alias ‘Mordisco’.

“La de ‘Mordisco’ es la que más atentados terroristas le ha hecho a Colombia. Es responsable del asesinato de los 21 civiles que iban por la Panamericana. Es la responsable de los principales atentados en el Cauca y de 23 bombardeos que hemos hecho; 12 se han ejecutado contra ‘Mordisco’, porque se han dado las condiciones para ello, y una de ellas contra las disidencias de alias ‘Calarca’”, explicó el minDefensa.

A su vez, el jefe de la cartera subrayó las diferencias estratégicas en el funcionamiento de ambos grupos armados, que llevan a que la fuerza pública deba a su vez emplear diferentes ejercicios para contrarrestarlas.

“Las disidencias de alias ‘Calarca’ tienden a ubicarse en centros poblados, en viviendas. Hemos empleado entonces otros mecanismos, como crear fuerzas especiales, unos grupos muy pequeños para ir directamente allá”, explicó.

En desarrollo.

Escuchar la entrevista completa:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 11:39 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio en vivo: