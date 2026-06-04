Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

04 jun 2026 Actualizado 13:39

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Actualidad

Gobierno se desmonta de la idea de una Asamblea Nacional Constituyente

El comité promotor oficializará la noticia en la mañana de este jueves.

Gustavo Petro, presidente de la República. Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de la República

Gustavo Petro, presidente de la República. Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de la República / Juan Diego Cano

Gustavo Petro, presidente de la República. Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de la República
Añadir Caracol Radio en Google

La propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, una de las banderas políticas más controvertidas del gobierno del presidente Gustavo Petro, será oficialmente desmontada en las próximas horas.

El Gobierno Nacional decidió desmontarse de la idea de una Asamblea Nacional constituyente. La decisión salió después de una reunión entre el presidente Gustavo Petro y el comité promotor de la iniciativa.

Noticia en desarrollo...

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir