Gobierno se desmonta de la idea de una Asamblea Nacional Constituyente
El comité promotor oficializará la noticia en la mañana de este jueves.
La propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, una de las banderas políticas más controvertidas del gobierno del presidente Gustavo Petro, será oficialmente desmontada en las próximas horas.
El Gobierno Nacional decidió desmontarse de la idea de una Asamblea Nacional constituyente. La decisión salió después de una reunión entre el presidente Gustavo Petro y el comité promotor de la iniciativa.
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Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...