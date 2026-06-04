Gobierno se desmonta de la idea de una Asamblea Nacional Constituyente

Gustavo Petro, presidente de la República. Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de la República / Juan Diego Cano

La propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, una de las banderas políticas más controvertidas del gobierno del presidente Gustavo Petro, será oficialmente desmontada en las próximas horas.

El Gobierno Nacional decidió desmontarse de la idea de una Asamblea Nacional constituyente. La decisión salió después de una reunión entre el presidente Gustavo Petro y el comité promotor de la iniciativa.

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