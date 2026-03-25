Penalistas y juristas se suman a candidatura de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

Un grupo de abogados penalistas anunció públicamente su respaldo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia y a la aspiración vicepresidencial de Juan Daniel Oviedo, a través de un comunicado dirigido a la ciudadanía, los juristas y la opinión pública.

El documento, fechado el 25 de marzo de 2026 en Bogotá, plantea la necesidad de construir consensos en medio del contexto actual del país. Los firmantes aseguran que Colombia debe “recuperar y reconocer los valores que nos unen” y defender con firmeza sus instituciones, como base para enfrentar los retos actuales.

En el texto, los abogados explican que decidieron sumarse a iniciativas similares impulsadas por otros colegas, dando “un paso al frente” para respaldar la fórmula política. Según el comunicado, consideran que ambos candidatos representan una visión de país alineada con lo que, a su juicio, necesita la nación en este momento, destacando su capacidad y honestidad.

Además, se conoció que nuevos nombres de abogados y juristas se suman a la carta inicial que habían impulsado los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana. Entre los nuevos firmantes se destacan Juan Felipe Criollo, Jaime López, Luis Gabriel Chaves y Sócrates Saavedra.

La primera carta había sido suscrita por reconocidos juristas como Jaime Bernal Cuéllar, Víctor Mosquera Marín, Juan David Riveros Barragán, Jesús Albeiro Yepes Puerta, Juan Carlos Prías Cadavid, Hernán Gonzalo Jiménez, Juan Felipe Amaya Mejía y Edgar Munevar Arciniegas, entre otros.