“En dos semanas me lo ‘papeo’”: José Manuel Restrepo sobre encuestas y Juan Daniel Oviedo

Este viernes, 20 de marzo, en los micrófonos de Sin Anestesia, sección de La Luciérnaga de Caracol Radio, habló José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y fórmula vicepresidencial del candidato Abelardo de la Espriella, para referirse a todo el panorama electoral del país, dentro de esto las encuestas y cómo los van perfilando de cara a la primera vuelta en materia de favorabilidad.

Allí, en su intervención, Restrepo resaltó su labor frente a la de otra fórmula vicepresidencial, la de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, en donde aseguró que en dos semanas lo vencería contundentemente en sos porcentajes de favorabilidad junto a su fórmula, de la Espriella.

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Y es que según encuestas recientes, los resultados mostrarían que tanto él como Oviedo tienen la misma favorabilidad. “A mí me sorprendió porque yo nunca he hecho campaña política, yo vengo del mundo de la academia y en una semana y media ya estoy en el mismo porcentaje de Oviedo. Quiere decir que en dos semanas me lo papeo ”.

La coyuntura y señalamientos de que no le sumaría votos a de la Espriella

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Uno de los aspectos que se mencionaron sobre Restrepo es que no le sumaría votos a de la Espriella debido a que no participó en alguna consulta, como fue el caso contrario de Juan Daniel Oviedo.

Sin embargo, aseguró la ciudadanía le ha hecho sumar que está sumando a la campaña desde otro punto relevante.

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“Yo creo que es lo que me dice la gente en la calle en varias ciudades del país. Me dicen: ‘usted tiene posiblemente la mayor experiencia de todos en el sector público, en el sector privado y en la academia. Y tiene, además, una experiencia comprobada con resultados en medio del COVID, del post-COVID. Y tiene, además, una característica y es que construye puentes con los que piensan distinto’. Yo nunca me imaginé tener en la calle gente que me quisiese tanto”, aseguró.

Vea la entrevista completa a continuación:

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