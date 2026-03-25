Insinuar que era chatarra es falso, no hay que hacer política con dolor de víctimas: Duque a Petro

Avión FAC accidentado, Iván Duque y Gustavo Petro. Fotos: Suministrada / (Colprensa - Cristian Bayona) / (Colprensa - Catalina Olaya)

El exmandatario Iván Duque conversó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que era “chatarra” el avión Hércules que Estados Unidos donó a Colombia y que se accidentó en Puerto Laguízamo, Putumayo.

“Me parece que tratar de insinuar que es chatarra o que nos entregan cosas inservibles es falso y se debe hacer una investigación rigurosa, además de no hacer política con el dolor de las víctimas”, afirmó.

De esta manera, Duque explicó cómo se realizó la donación de tres aviones Hércules a Colombia, señalando que este proceso tiene protocolos estrictos.

“Toda la cooperación militar entre Colombia y EEUU es muy rigurosa y técnica. Ellos conocen las capacidades y necesidades de Colombia para movilizar tropas o recursos”, dijo.

“Luego de llenar requisitos técnicos, los equipos se entregan y deben pasar a mantenimiento y actualización. Tras esto, se tiene que recibir a satisfacción”, añadió.

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