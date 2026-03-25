“No puede haber Fuerzas Armadas que quieran defender a la Nación con armas regaladas”: Petro

“Dicen que a caballo regalado no se le mira el colmillo, pero no puede haber unas Fuerzas Armadas que quieran defender a la nación con armas regaladas”, dijo el presidente Gustavo Petro en el consejo de ministros, sobre la adquisición del avión Hércules durante la administración de Iván Duque.

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