“No puede haber Fuerzas Armadas que quieran defender a la Nación con armas regaladas”: Petro
“Dicen que a caballo regalado no se le mira el colmillo, pero no puede haber unas Fuerzas Armadas que quieran defender a la nación con armas regaladas”, dijo el presidente Gustavo Petro en el consejo de ministros, sobre la adquisición del avión Hércules durante la administración de Iván Duque.
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...