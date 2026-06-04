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Si la constituyente se convertía en obstáculo para las reformas, lo mejor era retirarla: MinTrabajo

Con la inminencia de la segunda vuelta de las elecciones a la presidencia el próximo 21 de junio de 2026, el Gobierno de Gustavo Petro decidió dar un volantazo a la propuesta de realizar una asamblea constituyente.

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La iniciativa, que se había convertido en uno de los puntos de quiebre con las candidaturas de centro, será suspendida definitivamente, según conoció Caracol Radio a través de un comunicado de su comité promotor.

Para dar cuenta de esta decisión política y las reflexiones que llevaron a la misma, el ministro de Trabajo, quien había sido uno de sus promotores, habló con Julio Sánchez Cristo en 6AM W.

¿Por qué el Gobierno retira la constituyente?

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que la prioridad para el Gobierno es la defensa de las reformas sociales, tanto las que han logrado avanzar en el legislativo como aquellas que se han visto frenadas, tanto en el Congreso como por la Corte Constitucional.

“Si la constituyente y la iniciativa popular legislativa que estaba recogiendo firmas se convertían en un obstáculo y en un asunto que distorsionaba el debate político electoral, pues lo mejor, así lo consideramos con el Comité Promotor y el presidente, era retirar esa iniciativa”, declaró.

En desarrollo.

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