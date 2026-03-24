Petro a Duque: “Un ejército no puede defender ni a su pueblo con regalos chatarra”

“¿Quién le aconsejó tamaña tontería, su ministro Palacios?”, de esta manera le respondió el presidente Gustavo Petro al exmandatario Iván Duque, ante los cuestionamientos y preguntas sobre la compra en 2020 del avión de la FAC que se accidentó en Puerto Leguízamo.

Le cuestionó que no le responda su pregunta sobre “cómo fueron las modalidades del contrato para comprar un avión tan viejo”, y si el que había adquirido para la Presidencia o para las Generales, fue igual al que se accidentó ayer.

También le pidió explicaciones al exmandatario, por lo que hicieron los entonces ministros Daniel Palacios, José Manuel Restrepo y Alberto Carrasquilla.

¿Qué le respondió el expresidente Iván Duque?

El expresidente Iván Duque le contestó al presidente Gustavo Petro, quien lo señaló de comprar “una chatarra”, en referencia al avión Hércules que se accidentó en Puerto Leguízamo.

En su mensaje, el exmandatario dijo que el actual comandante de la Fuerza Aérea, el general Carlos Silva, fue jefe de Casa Militar durante tres años y luego fue designado jefe de Operaciones Aéreas, y que el anterior comandante de la Fuerza Aérea, el general Luis Carlos Córdoba, fue su gerente de Satena, y que ambos pueden dar fe “del trabajo riguroso de su gobierno con la Fuerza Aérea Colombiana”.

El expresidente aprovechó la oportunidad para cuestionar la respuesta del jefe de Estado al accidente aéreo.

“Deje de ser tan ruin y falto de inteligencia, y de hacer política con tragedias. Más bien, haga una investigación que incluya el peso del avión al despegar y el tamaño de la pista para que estas cosas no sucedan”, señaló.

“Deje de consumir tanto ‘café’ en las mañanas, que le está afectando el discernimiento y el juicio. Respete a las víctimas y asuma, si es que puede, la dignidad del cargo”, concluyó.