¿Qué debería corregir la campaña de Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta de las presidenciales?
Guillermo Rivera, exministro del Interior y miembro de la campaña de Iván Cepeda; y Laura Beltrán, más conocida como ‘Lalis, representante electa del Pacto Histórico, dieron su perspectiva en 6AM W.
¿Qué debería corregir la campaña de Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta de las presidenciales?
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En los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, habló Guillermo Rivera, exministro del Interior y miembro de la campaña de Iván Cepeda; y Laura Beltrán, más conocida como ‘Lalis’, representante electa del Pacto Histórico, para referirse a la campaña de Iván Cepeda y qué se debería corregir en esta de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
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Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...