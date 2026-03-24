“En el año 2020 compraron una chatarra y se cayó”: Petro sobre avión accidentado en Putumayo

El presidente Gustavo Petro se pronunció una vez más sobre la situación del accidente del avión Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo, cuestionando la antigüedad de la aeronave. Aseguró que en el año 2020 compraron “una chatarra y se cayó”.

El mandatario, a través de su cuenta de X, cuestionó a gobiernos anteriores: ¿Por qué no compraron un avión nuevo, así como compran sus autos y sus apartamentos?

Según Petro, “compran miseria porque saben que son los pobres jóvenes los que utilizarán la chatarra tratando de defender la patria”.

Insistió en hacer un llamado a los ministros de Defensa y de Hacienda para que se reúnan el CONFIS (Consejo Superior de Política Fiscal) y el CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) para ejecutar la compra que, dice el presidente, ha pedido desde hace un año.

El presidente señaló que la guerra es un negocio y que por eso “quieren prolongarla”, con el narcotráfico como excusa, pero “los que mueren son los jóvenes hijos del pueblo”.

Además, indicó que “ningún general debe tomar un peso de comisión por la compra de armas para defender el pueblo” Manifestó que no se deben hacer negocios o ganancias privadas con la vida.

El mensaje de Gustavo Petro finaliza con la frase “Que la luz de mis jóvenes que murieron se alce hasta las estrellas”.

¿Cómo se adquirió el Hércules C130-H?

El avión Hércules C-130H (nombre FAC-1016) fue entregado a Colombia en el año 2020, luego de haberlo adquirido el 2018. Antes perteneció a la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

La polémica ha surgido por el dato de que este avión tendría 43 años de servicio hasta antes del accidente, operando desde 1983.