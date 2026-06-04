“Vamos a continuar con el referendo para evitar acciones contraconstitucionales”: Mauricio Pava

El vocero del Comité Promotor del Referendo por la Estabilidad Constitucional, el reconocido abogado Mauricio Pava, pasó por los micrófonos de 6AMW para entregar detalles de la iniciativa.

“Nosotros seguimos adelante porque además esto demuestra que las iniciativas ciudadanas pueden y logran ejercer presiones legítimas para que ideas como una asamblea constituyente desde el poder y de la manera como fue planteada, que al final quedan metidos en camisa de once varas, tiene resultados”, dijo afirmando que están muy complacidos en el comité y en la organización porque sienten que el esfuerzo tuvo buenos resultados.

Y agregó: “La constitución no se defiende solo frente a un intento, no son globos que se lanzan al aire, la Constitución no se puede manosear, y yo creo que aspectos como la incorporación de la paz total, que es inconstitucional, el no reconocimiento de resultados, el ataque a la Registraduría, son medidas contra constitucionales”.

Sobre las declaraciones en las que mencionó que se van a desmontar de una asamblea constituyente en caso de que gane la Presidencia de Iván Cepeda, aún cuando el mismo mandatario dijo en el pasado y firmó sobre no convocarla, el abogado fue enfático en mencionar que esta iniciativa ciudadana estará vigente “para que sea una guardiana de la Constitución con el grupo de personas que está aquí liderando la protección de la Constitución del 91″.

Y añadió: “Es que la Constitución es un símbolo. Lo para nosotros es tan importante como la bandera, como la camiseta de las elecciones, eso nos suma todo, nos junta, nos lleva a un lugar común. La Constitución no se puede manosear y yo creo que esa es la validez del movimiento de protección de la Constitución”.