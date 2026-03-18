“Vamos a gobernar la informalidad”: Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia

Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de la candidata a la Presidencia Paloma Valencia, habló en los micrófonos de Hora 20, con Diana Calderón, sobre cómo sería su rol de vicepresidente y diferentes temas coyunturales del país tales como la salud y la economía.

Según mencionó lo que la fórmula presidencia-vicepresidencia entre Paloma y Juan Daniel lo que busca, en primer lugar, es que el país pueda tener una voz clara y contundente alrededor del camino que quieren construir hacia el futuro de Colombia.

“No solo para los próximos cuatro años, sino pensando también en el largo plazo, en donde esa voz clara y contundente que le hable a la gente tenga dos tonalidades, porque sabemos que tenemos una confluencia de un partido de derecha, como es el Centro Democrático y un liderazgo del Centro Político, que es el que yo vengo a representar en esta fórmula vicepresidencial”, dijo, detallando que esas tonalidades van a ser directas hacia la gente.

“Esa voz contundente con dos tonalidades va a tener cuatro manos. Queremos ser un gobierno de mucha ejecución, en donde podamos cumplirle con resultados a la gente”, agregó.

Sin embargo, enfatizó en que uno de los temas más importantes que quieren aportar a Paloma como presidenta de la República es cómo vamos a gobernar la informalidad en Colombia. “La vicepresidencia tendría un liderazgo muy importante en todas estas estrategias integrales que le permitan a Colombia de frente entender que tenemos más de 12 millones de personas informales, de las cuales 10 millones se levantan todos los días por la mañana a chupar calle, a seguir chupando pobreza”.

“Lo que queremos es que haya una estrategia integral coordinada de la vicepresidencia alrededor de cuál es nuestra estrategia de formalización”, añadió.

Por otro lado, Oviedo destacó que el Gobierno Petro tuvo algo de admirar: “que le hablo claro a la gente”. “Les habló claro pero no resolvió el problema”.

Finalmente, Juan Daniel Oviedo invitó a Edna Bonilla, fórmula de Sergio Fajardo a tener una conversación luego de que ella afirmara que “lo de Oviedo es una fachada”.

“Todo lo que tiene que ver con la conversación con el Centro Democrático, la gente lo considera una conversación imposible, pero si no lo intentamos, siempre vamos a seguir siendo ese país que simplemente le desea el mal al otro, simplemente porque uno no hace equipo con él, y el centro político en Colombia tiene que empezar a resurgir como un centro que sí se moja, que es capaz de tener esas conversaciones de frente, porque las hemos tenido de frente”, dijo.

“A mí sí me sorprende ver a Juan Daniel con una candidata presidencial que está diciendo unas cosas en las que seguramente él no cree. A mí eso me sorprende”, comentó Bonilla.

Y respondió: “Perfecto, vamos a conversar sobre aquellos temas, además que son neurálgicos para el país, y lo hacemos con respeto, lo hacemos sin ridiculización. La invitación es, conversemos, pero seamos coherentes”.

Reviva el debate de fórmulas vicepresidenciales aquí:

Escuche Caracol Radio EN VIVO: