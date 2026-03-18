Tabla de posiciones de la liga colombiana: Así quedó tras triunfo de Millonarios

Se abrió una nueva jornada de la liga colombiana con los encuentros entre Llaneros y Cúcuta y el clásico de la fecha y del fútbol colombiano entre Millonarios y Atlético Nacional. La fecha irá hasta el próximo viernes 20 de marzo.

Millonarios 2-0 Nacional

En el estadio El Campín se vivió una nueva edición del clásico entre Millonarios y Nacional, esta vez por la liga colombiana. El partido fue todo para los locales que vencieron cómodamente y siendo superiores a su rival.

El equipo bogotano marcó por medio de Rodrigo Contreras que anotó al minuto 14 de juego y cerró la victoria final de Millonarios Mateo García que celebró al minuto 60. En Nacional, Alfredo Morelos desperdició una pena máxima y hubo dos expulsados, William Tesillo y Jorman Campuzano.

Así va la tabla de posiciones de la Liga colombiana