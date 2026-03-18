Tabla de posiciones de la liga colombiana: Así quedó tras triunfo de Millonarios
Comenzó la fecha 12 del campeonato en los estadios del país.
Se abrió una nueva jornada de la liga colombiana con los encuentros entre Llaneros y Cúcuta y el clásico de la fecha y del fútbol colombiano entre Millonarios y Atlético Nacional. La fecha irá hasta el próximo viernes 20 de marzo.
Millonarios 2-0 Nacional
En el estadio El Campín se vivió una nueva edición del clásico entre Millonarios y Nacional, esta vez por la liga colombiana. El partido fue todo para los locales que vencieron cómodamente y siendo superiores a su rival.
El equipo bogotano marcó por medio de Rodrigo Contreras que anotó al minuto 14 de juego y cerró la victoria final de Millonarios Mateo García que celebró al minuto 60. En Nacional, Alfredo Morelos desperdició una pena máxima y hubo dos expulsados, William Tesillo y Jorman Campuzano.