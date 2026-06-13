Brasil vs. Marruecos: ¿Cuándo y dónde seguir el debut del pentacampeón en el Mundial 2026?

La selección de Brasil comienza su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un rival difícil, se trata de Marruecos, que llega a su segundo mundial consecutivo, luego de haber sido uno de los equipos revelación de Qatar 2022, donde terminó ocupando la cuarta posición.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti llega con una buena racha de victorias, luego de vencer en los últimos amistosos disputados a Panamá (6-2) y Egipto (2-1). Sin embargo, como anunció el entrenador en rueda de prensa previa al encuentro, el equipo no podrá contar con Neymar, quien aún se está recuperando de una lesión.

Por su parte, Marruecos llega a su séptima Copa del Mundo, buscando mejorar su participación en el torneo anterior. El equipo logró alcanzar la final de la Copa Africana, y con una racha de tres victorias en sus últimos amistosos disputados.

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Historial de enfrentamientos

Ambas selecciones solo se han enfrentado en una ocasión en el marco de la Copa del Mundo; esto fue en la fase de grupos de Francia 1998, con una victoria del cuadro brasileño, con goles de Ronaldo, Rivaldo y Bebeto.

Posibles nóminas

Brasil: Alisson; Alex Sandro, Gabril, Marquinhos, Danilo;Bruno Guimaraes, Casemiro, Lucas Paquetá; Vinícius Junior, Thiago, Raphinha. DT: Carlo Ancelotti.

Marruecos: Bono; Belammari, Riad, Diop, Hakimi; Aynaoui, Amrabat; Khannous, Ounahi, Brahim; Saibari. DT: Mohamed Ouahbi.

Brasil vs. Marruecos EN VIVO

El debut de la ‘Verdeamarela’, uno de los más esperados del torneo, está programado para el sábado 13 de junio, a partir de las 5:00 p.m., hora colombiana. El escenario que recibirá a ambas selecciones será el MetLife Stadium, de la ciudad de Nueva York.

Podrá seguir el encuentro en vivo a través de la transmisión del Fenómeno del Futbol de Caracol Radio. Igualmente, podrá encontrar el minuto a minuto y todos los detalles del encuentro a través de la página web de Caracol Deportes.