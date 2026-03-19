🔴 EN VIVO Alianza vs. Jaguares: buscan salir del fondo de la tabla

Alianza y Jaguares se enfrentan en un partido marcado por la necesidad de sumar puntos cuanto antes. El conjunto local no ha podido ganar en lo que va del torneo y acumula diez jornadas sin triunfos, aunque ha logrado rescatar empates valiosos ante rivales como Junior y Santa Fe en sus recientes salidas. Sin embargo, su falta de gol —con apenas cinco anotaciones— y los constantes problemas defensivos han sido un lastre durante el campeonato.

A pesar de caer con contundencia en su último partido en casa, Alianza confía en hacerse fuerte ante su gente, donde ha mostrado mejores sensaciones en el último tiempo y ha conseguido resultados más equilibrados.

Por su parte, Jaguares atraviesa un panorama igualmente complicado. El equipo suma varias derrotas consecutivas, lo que incluso derivó en la salida de su entrenador tras un corto ciclo. La fragilidad defensiva ha sido evidente, siendo uno de los equipos más goleados del torneo, y su rendimiento como visitante no invita al optimismo, ya que aún no conoce la victoria fuera de casa en la temporada.

Con ambos equipos presionados por la tabla y el descenso, el encuentro se perfila como un choque clave en el que cualquier error puede marcar la diferencia.

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