🔴EN VIVO Estados Unidos vs. Paraguay: siga el minuto a minuto y la transmisión del partido
El último partido de inauguración en la tercera sede del mundial se jugará en Los Ángeles.
Estados Unidos iniciará su participación en la Copa del Mundo con la misión de aprovechar la localía y mantener la buena tendencia que ha mostrado en las fases de grupos de las últimas ediciones. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino espera dejar atrás los resultados irregulares que ha tenido durante este año y comenzar con pie derecho ante su afición.
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En frente estará una Paraguay que regresa a una cita mundialista después de 16 años de ausencia. La selección de Gustavo Alfaro logró la clasificación gracias a una campaña muy sólida en Sudamérica, destacándose especialmente por su fortaleza defensiva, una de las mejores de las eliminatorias, aunque todavía busca mayor eficacia en el ataque.
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El compromiso promete ser equilibrado, con dos equipos que llegan con necesidades similares. Estados Unidos intentará imponer condiciones desde el inicio para acercarse a los octavos de final, mientras que los guaraníes buscarán romper su historial discreto en los debuts mundialistas y sumar puntos valiosos en un grupo que podría definirse por detalles.
Siga acá EN VIVO el minuto a minuto del partido:
Pausa en el partido
Minuto de hidratación
No lográn mantener la posesión:
El conjunto Sudamericano se ve ampliamente dominado en la zona del medio campo , facilitando los ataque del conjunto local.
Cabezazo que se va por fuera
Chris Richards gana por los aires a la defensa paraguaya pero se va muy por arriba, saque de arco para Orlando Gill.
Se salva Paraguay
Las diagonales de Antonee Robinson son muy peligrosas para la línea defensiva de Paraguay, armando paredes con Folarin Balogun.
Primeras jugadas donde Paraguay logra salir de su área , Estados Unidos lo espera y busca salir de contragolpe.
Falta al borde del área
Sobre Christian Pulisic , generando un tiro libre peligroso.
GOOOOOOOL de Estados Unidos
Damián Bobadilla en propia puerta marca el primero
Primer ataque de Estados Unidos
Folarin Balogun avisa la porteria de Orlando Gill
Avisa Paraguay
Primer ataque del conjunto Sudamericano, buscarán las transiciónes rápidas y el juego al primer toque.
Inicia el partido
Ya rueda el balón en el SofiStadium de Los Ángeles
Equipos listos
Salen los equipos a la cancha, suenan los himnos de cada Selección.
Empieza la Inauguración
Katy Perry es el artista que realiza la inauguración de la última sede de la Copa del Mundo.
Juega la primera selección sudamericana del Mundial
Ya se encuentra en el estadio Los Guaraníes
Listo los camerinos
Bienvenidos al minuto a minutos del tercer y último partido inaugural de esta Copa del Mundo , desde Los Ángeles en el SofiStadium , se estrenara la última selección sede de este mundial.
¡Nóminas confirmadas!
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