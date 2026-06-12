🔴EN VIVO Estados Unidos vs. Paraguay: siga el minuto a minuto y la transmisión del partido

El último partido de inauguración en la tercera sede del mundial se jugará en Los Ángeles.

Estados Unidos iniciará su participación en la Copa del Mundo con la misión de aprovechar la localía y mantener la buena tendencia que ha mostrado en las fases de grupos de las últimas ediciones. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino espera dejar atrás los resultados irregulares que ha tenido durante este año y comenzar con pie derecho ante su afición.

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En frente estará una Paraguay que regresa a una cita mundialista después de 16 años de ausencia. La selección de Gustavo Alfaro logró la clasificación gracias a una campaña muy sólida en Sudamérica, destacándose especialmente por su fortaleza defensiva, una de las mejores de las eliminatorias, aunque todavía busca mayor eficacia en el ataque.

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El compromiso promete ser equilibrado, con dos equipos que llegan con necesidades similares. Estados Unidos intentará imponer condiciones desde el inicio para acercarse a los octavos de final, mientras que los guaraníes buscarán romper su historial discreto en los debuts mundialistas y sumar puntos valiosos en un grupo que podría definirse por detalles.

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