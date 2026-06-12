HOY Inauguración Mundial 2026 Estados Unidos EN VIVO: Katy Perry, Anitta, partido y últimas noticias

Balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el SoFi Stadium el 9 de junio de 2026 en Los Ángeles, California. (Foto de Matt McNulty - FIFA/FIFA vía Getty Images) / Matt McNulty - FIFA

Estados Unidos tendrá su celebración de apertura del Mundial 2026 este viernes 12 de junio, después de las ceremonias de México y Canadá, y antes de su primer partido local contra Paraguay a las 8:00 p. m. (hora de Colombia).

La ceremonia se llevará a cabo en el Los Angeles Stadium (SoFi Stadium) y contará con la participación de Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, quienes estarán acompañados por el rapero Future y el productor DJ Sanjoy.

La Copa Mundial de Fútbol de 2026 inició ayer con el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de Ciudad de México y con la presentación de Shakira y Dai Dai, en colaboración con el cantante nigeriano Burna Boy.

Canadá también le dio la bienvenida al Mundial con una ceremonia inaugural en el Toronto Stadium. El acto de apertura con la participación de artistas de talla mundial como Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince. El evento inaugural giró en torno a la idea de un mosaico cultural canadiense, representado mediante una reinterpretación artística del trofeo de la Copa del Mundo.

Estados Unidos vs. Paraguay HOY

Este viernes inicia la participación de las selecciones del grupo D de la Copa Mundial 2026. Estados Unidos recibirá a la selección de Paraguay. Será el primer partido de esta copa se juegue en el SoFi Stadium, de Los Ángeles.

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Estados Unidos llega con expectativas en su decimosegunda participación en un mundial, y buscará su cuarta victoria como debutante. El equipo dirigido por el argentino Mauricio Pochettino llega luego de haber disputado dos amistosos en las últimas semanas, donde sumó una victoria frente a Senegal y una derrota contra Alemania.

Conviene mencionar que la selección paraguaya llega nuevamente a una Copa del Mundo luego de 16 años de ausencia, tras haber ocupado la sexta posición de las eliminatorias de la CONMEBOL.

La final del Mundial 2026 se llevará a cabo el 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey con un cierre de dimensiones con artistas de talla mundial como Madonna, Shakira y el esperado regreso de la banda surcoreana BTS.

Minuto a minuto: Inauguración Mundial 2026 Estados Unidos EN VIVO

Estados Unidos se enfrentará a Paraguay este viernes 12 de junio en la segunda jornada del día, es decir, que el partido comenzará a las 8:00 p.m., hora colombiana, en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

El encuentro entre Estados Unidos y Paraguay será transmitido a través del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, en su señal en vivo.