Sigue en vivo DIM vs. Junior por la fecha 12 de la Liga colombiana
El equipo local llega tras un triunfo ante Jaguares y el visitante con victoria agónica ante Fortaleza.
El Deportivo Independiente Medellín y el Junior de Barranquilla se medirán en compromiso por la jornada 12 de la liga colombiana en el estadio Atanasio Girardot. Será un encuentro entre dos grandes, pero el que más necesita el triunfo es el de Alejandro Restrepo.
El DIM se ubica en el puesto 15 de la tabla de posiciones con solo 10 puntos, mientras que el Junior está entre los ocho mejores, en el sexto lugar con 19 unidades, por lo que el de la necesidad es ell equipo local.
El árbitro del partido será Andrés Rojas, y estará acompañado en el VAR por Keiner Jiménez. El partido más reciente en el que se enfrentaron Junior de Barranquilla y el DIM fue el pasado 8 de diciembre del 2025.
En esa ocasión el Medellín venció a los tiburones 2-1 con goles de Brayan León y José Ortiz, los dirigidos por Alfredo Arias lograron el descuento por medio de Brayan Castrillón.
Siga acá el EN VIVO del minuto a minuto del partido:
Medellin sigue siendo el amplio dominador del partido por encima de su rival y tuvo más aprximaciones con el Polaco, con Fabra, con Serna y Montaño.
El partido se mantiene con una ventaja de 2-0 a favor del Medellin sobre el Junior de Barranquilla,
Junior es débil, sobretodo en acciones de balón parado y el DIM lo prueba para aumentar la cuenta.
GOOOOOOOOOOOOL DE MEDELLÍN
Francisco Chaverra aumenta la cuenta para el DIM después de un saque lateral que llegó al centro el área en donde el mediocampista aprovechó para rematar y marcar.
¡UUUUHHHHH!
Jhon Montaño aprovechó un contragolpe del Medellín cuando Junior estaba jugado en defensa, el delantero corrió varios metros con el balón, pero falló en la definición.
Otra vez el Medellín es el que tiene el balón, volvió a inclinar la cancha hacia el área de Junior y provoca falts de su rival.
Francisco Fydriszewski la tuvo tras un pase al área por el sector derecho, pero el delatero la mandó a la luna.
El DIM sigue ganando el partido uno a cero, pero Junior se acomoda más en el terreno de juego y se aproxima al arco de su rival.
Una aproximación más del Junior de Moreno que salva el arquero del DIM, Salvador Ichazo, se acerca el equipo de Alfredo Arias.
Primera aproximación del Junior
Remate cruzado al interior del área de Bryan Castrillón que se pierde por muy poco sobre el poste derecho del arco defendido por Salvador Ichazo.
GOOOOOOOOOOL del Medellín
¡Golazo de Alexis Serna! El Poderoso abre el marcador de manera tempranera en el estadio Atanasio Girardot.
Comienza el partido en el estadio Atanasio Girardot
Ya se juega Medellín Vs. Junior
¡Nóminas confirmadas!
¡Nóminas confirmadas!