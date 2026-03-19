Sigue en vivo DIM vs. Junior por la fecha 12 de la Liga colombiana

El Deportivo Independiente Medellín y el Junior de Barranquilla se medirán en compromiso por la jornada 12 de la liga colombiana en el estadio Atanasio Girardot. Será un encuentro entre dos grandes, pero el que más necesita el triunfo es el de Alejandro Restrepo.

El DIM se ubica en el puesto 15 de la tabla de posiciones con solo 10 puntos, mientras que el Junior está entre los ocho mejores, en el sexto lugar con 19 unidades, por lo que el de la necesidad es ell equipo local.

El árbitro del partido será Andrés Rojas, y estará acompañado en el VAR por Keiner Jiménez. El partido más reciente en el que se enfrentaron Junior de Barranquilla y el DIM fue el pasado 8 de diciembre del 2025.

En esa ocasión el Medellín venció a los tiburones 2-1 con goles de Brayan León y José Ortiz, los dirigidos por Alfredo Arias lograron el descuento por medio de Brayan Castrillón.

Siga acá el EN VIVO del minuto a minuto del partido: