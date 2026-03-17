🔴 Millonarios vs Nacional EN VIVO: Siga acá la transmisión del partidazo de la Liga Colombiana

Millonarios y Atlético Nacional protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la jornada 12 de la Liga Colombiana, cuando se enfrenten en el estadio Estadio El Campín de Bogotá.

El clásico entre Embajadores y Verdolagas es uno de los enfrentamientos más tradicionales del fútbol colombiano. A lo largo de la historia por liga, ambos equipos se han medido en 276 ocasiones, con una ventaja para el conjunto capitalino: 105 victorias para Millonarios, 81 triunfos para Nacional y 90 empates.

En materia de goles, el balance también favorece al cuadro azul, que suma 402 anotaciones, frente a las 340 del equipo antioqueño en este historial del campeonato colombiano.

Le puede interesar: Podría caer el séptimo entrenador de Liga Colombiana: “Puse a disposición del presidente mi cargo”

Cuando el duelo se disputa en Bogotá, las estadísticas también inclinan la balanza hacia el conjunto embajador. En 138 partidos como local, Millonarios registra 66 victorias, 48 empates y 24 derrotas frente a Nacional, consolidando una ventaja importante en casa.

El compromiso tendrá como juez central a Jhon Alexander Ospina, quien dirigirá su partido número 29 de Millonarios por partidos oficiales.

Ospina ya a dirigido en dos ocasiones este clásico entre Azules y Verdolagas. La primera fue el 12 de agosto de 2018 en Medellín, en un empate 1-1, y la segunda el 31 de octubre de 2020 en Bogotá, cuando Millonarios se impuso 3-0.

En general, el balance del equipo capitalino bajo el arbitraje de Ospina es positivo: 13 victorias, 8 empates y 7 derrotas, un registro que también formará parte del contexto estadístico de este nuevo capítulo del clásico del fútbol colombiano.

Le puede interesar: Tabla de goleadores: así cerró la fecha 11 y arranca la jornada 12 de la Liga

Esta es la designación arbitral

Central: Jhon Alexander Ospina (Quindío)

Línea 1: Roberto Padilla (Atlántico)

Línea 2: Víctor Wilches (Boyacá)

Emergente: Wílmar Montaño (Cundinamarca)

VAR: Ricardo García (Santander)

AVAR: Mary Blanco (Boyacá)

Siga acá la transimisión del partido

Siga acá el minuto a minuto del partido







