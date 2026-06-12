Mundial 2026: Tabla de posiciones del GRUPO B tras empate entre Bosnia y Canadá

La selección de Canadá logró remontar y empatarle a Bosnia y Herzegovina en el arranque del grupo B del mundial. Con este resultado, el equipo canadiense logra el primer punto en la historia de sus participaciones en Copas Mundiales.

El partido comenzó siendo dominado por el equipo de Bosnia, que logró clasificar al Mundial luego de vencer a Italia en el repechaje. Al minuto 21 y luego de un tiro de esquina, Jovo Jukić aprovechó el centro y de cabeza abrió el marcador, sumando el primer tanto a su cuenta personal con la selección de mayores.

Hasta el segundo tiempo, la selección de Canadá logró darle vuelta al resultado en el minuto 78, cuando Cyle Larin remató al arco luego de un pase de su compañero Promise David, empatando el compromiso.

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Tabla de posiciones Grupo B

Pos. Selección Puntos Dif. 1. Canadá 1 0 2. Bosnia y Herzegovina 1 0 3. Suiza 0 0 4. Catar 0 0

Próximos partidos del grupo B

El segundo juego del grupo B entre Catar y Suiza está programado para este sábado 13 de junio, a partir de las 2:00 p.m., hora colombiana. Recuerde que podrá seguir la transmisión a través del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y el minuto a minuto de Caracol Deportes.

Por su parte, Canadá volverá a la acción el próximo jueves 18 de junio cuando enfrente a Catar en el Estadio BC Place Vancouver a partir de las 5:00 p.m., hora colombiana. Ese mismo día, a las 2:00 p.m., hora colombiana, Suiza recibirá a Bosnia en el SoFi Stadium de Los Ángeles.