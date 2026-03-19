🔴EN VIVO TOLIMA vs. Fortaleza: quiere mantener el impulso ante un Fortaleza necesitado

Deportes Tolima llega con confianza tras asegurar su presencia en la Copa Libertadores, un logro que elevó el ánimo del plantel. Sin embargo, el equipo debe cambiar rápidamente el chip para centrarse en la liga , donde su posición en la tabla aún no le garantiza un lugar en la siguiente fase. El empate reciente frente a América de Cali reflejó una campaña marcada por la irregularidad, alternando resultados en sus últimos encuentros.

Aun así, el panorama mejora cuando juega en casa, escenario donde ha conseguido sus victorias más recientes y donde espera consolidar su rendimiento para mantenerse en la pelea por los cuadrangulares.

Fortaleza, por su parte, atraviesa una situación similar en cuanto a inconsistencia. El equipo capitalino también ha alternado buenos y malos resultados en sus últimas presentaciones, llegando a este duelo tras caer ante Junior. A pesar de ello, se mantiene cerca de los puestos de clasificación, a pocos puntos de su rival de turno.

El reto para Fortaleza será mejorar su rendimiento como visitante, ya que fuera de casa le ha costado sumar de a tres. Ante un Tolima fortalecido y con confianza, el conjunto bogotano podría apostar por un planteamiento cauteloso en busca de al menos un empate que lo mantenga en la lucha.

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