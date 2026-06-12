Invamer no encuestará la segunda vuelta presidencial

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Invamer no presentará encuesta de intención de voto para la segunda vuelta presidencial.

Una alta fuente del Canal Caracol le confirmó al Reporte que la empresa de medios de comunicación decidió no contratar el estudio para la segunda vuelta presidencial.

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En la primera vuelta presidencial, Invamer había entregado estas cifras como el más posible resultado para los tres punteros: Iván Cepeda 44.6 por ciento, Abelardo de la Espriella 31.6, Paloma Valencia 14 por ciento.

Las votaciones reales ubicaron a De la Espriella como ganador de la primera vuelta con el 43.74 por ciento, 13 puntos por encima del pronóstico de Invamer. Iván Cepeda resultó segundo con el 40.9 por ciento, casi cuatro puntos por debajo de la previsión de Invamer y Paloma Valencia se erosionó cayendo hasta el 6.92 por ciento, más de 7 puntos por debajo de lo que Invamer había dicho.

Adicionalmente, y sin que se hubiera hecho público, el viernes antes de elecciones circuló un tracking poll, un estudio de seguimiento de voluntad de voto atribuido a Invamer, que hablaba de la posibilidad de que Cepeda ganara en primera vuelta.

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El Reporte estableció que Invamer siguió encuestando, con financiación propia, hasta el viernes 29 de mayo y que sus mediciones indicaban que Cepeda ganaría en la primera vuelta. Pensaron en notarizar el resultado pero decidieron no hacerlo.

Es decir la excusa de que la intención varió en la última semana no es tan válida para el caso de Invamer.

La fuente del Canal Caracol consultada no atribuye la decisión a la clara disparidad entre el pronóstico y los resultados de primera vuelta; sino a las limitaciones derivadas de la ley de encuestas: “Aunque parte de la ley está en duda son demasiados los requisitos y los costos absurdos”.

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La nueva ley de encuestas ordena que el margen de error aceptable sea máximo del tres por ciento. Lo cual, según algunos estadísticos, obliga al crecimiento exponencial de las muestras y en algunos casos duplica el costo habitual para los estudios de intención de voto.

La fuente agregó “Si uno aplica la ley como es normal, pues la encuesta queda coja. Es un poco injusto con quienes la cumplen y los que no”.

Esto último parece ser una alusión a la firma AtlasIntel, multinacional brasileña, que usa un método de encuesta digital que es infinitamente más barato, que no cumple con las normas de la ley de encuestas pero que se acercó a los resultados de primera vuelta más que cualquier otro.

AtlasIntel es a esta hora, la única encuestadora que ha publicado estudios sobre la segunda vuelta presidencial. Y no ha publicado uno sino dos. Los dos son por reclutamiento digital –es decir no puede incluir a los votantes por fuera de esta cobertura, de acuerdo con la ley no son encuestas sino sondeos– y le dan amplia ventaja al candidato Abelardo de la Espriella.

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Los dos resultados de segunda vuelta registran una curiosidad: El primero asegura que entrevistó a 2.030 personas y el segundo a 3.681. Es decir la muestra creció más del 80 por ciento de uno a otro pero el margen de error publicado se mantuvo invariable en 2 puntos porcentuales.

No hay respuesta estadística para esa no variación.

En fin, Invamer suspende su medición política en medio de las elecciones más polarizadas de la historia y sigue así el camino de la española GAD3, que encuestaba para RCN, y que hace un mes decidió retirarse del país argumentando los cambios normativos.

Invamer, o Invamer Gallup como se llamó en un momento, ha sido desde la elección presidencial de 1994 uno de los referentes más importantes de medición de intención de voto.

Su Invamer Poll midió por más de 30 años las tendencias políticas de los colombianos. Esa serie se interrumpió en noviembre pasado porque los requisitos y costos de la nueva ley de encuestas la hacían imposible de financiar.

Para la firma Invamer los estudios políticos no significan un porcentaje grande de sus ingresos. La política representa menos del 3 por ciento de su negocio, según lo han dicho personas allegadas a la encuestadora. Sus mayores entradas provienen de estudios de mercado.

Sin embargo, la gran exposición pública y el prestigio nacional que ha ganado si se deriva de esos estudios de intención de voto, suspendidos en esta elección después de 32 años de presencia.

Bonus track

Las tres encuestadoras más importantes de Perú (IEP, Datum e Ipsos) le daban entre 4 y 6 puntos de ventaja a Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez.

A esta hora, contado más del 98 por ciento de los votos, la agónica ventaja de Keiko es de apenas 3 milésimas: 1303 en más de 18 millones.

Las mismas encuestas de Perú para primera vuelta decían que Sánchez sería cuarto pero fue segundo y pasó a la segunda vuelta.

Veremos qué sucede en Colombia.

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