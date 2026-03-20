Águilas vs América EN VIVO: Siga acá el minuto a minuto del partido de la Liga Colombiana

Águilas Doradas recibirá a América de Cali en un duelo clave del Torneo Apertura de la Liga Colombiana, con el objetivo de romper una tendencia que lo ha marcado durante toda la temporada: no ha podido ganar dos partidos consecutivos.

El equipo de Rionegro ha sido irregular en este 2026, alternando buenas presentaciones con resultados decepcionantes. Sin embargo, llega en un momento relativamente positivo, con solo una derrota en sus últimos cuatro partidos (dos victorias, un empate y una caída), destacándose su reciente triunfo 1-0 ante Deportivo Pereira.

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Además, el factor local podría jugar a su favor, pese a que su rendimiento en casa ha sido intermitente (dos victorias, un empate y dos derrotas).

Por su parte, América de Cali arriba con sensaciones mixtas. Viene de empatar 1-1 frente a Deportes Tolima, y aunque ha mostrado momentos de buen fútbol, su rendimiento reciente refleja cierta caída, con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos.

No obstante, el conjunto escarlata logró asegurar su lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras vencer a Atlético Bucaramanga, lo que le da un impulso anímico.

Uno de los puntos débiles del América ha sido su desempeño como visitante, donde ha perdido tres de sus últimos cuatro compromisos, un factor que podría ser determinante en este enfrentamiento.

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En cuanto al historial reciente, América ha tenido una ligera ventaja, ganando dos de los últimos tres enfrentamientos (con un empate). Sin embargo, al ampliar la muestra a los últimos diez duelos, la paridad es total, con cuatro victorias por lado y dos empates.

Con ambos equipos buscando consolidar su rendimiento, el choque promete ser parejo y determinante para sus aspiraciones en el campeonato.

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