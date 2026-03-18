🔴EN VIVO Inter de Bogotá vs. Pereira: quiere mantener su invicto en casa ante Pereira

El equipo capitalino sigue firme en Techo, mientras el “Matecaña” busca cortar su mala racha y reencontrarse con el gol.

Inter Bogotá recibe a Deportivo Pereira en un duelo donde el presente de ambos equipos marca una clara diferencia. El conjunto capitalino, tras un inicio complicado, ha logrado recomponerse y acumula una racha positiva que lo mantiene competitivo en el campeonato.

Jugando en el Estadio de Techo, Inter ha mostrado solidez y buen manejo de los partidos, manteniéndose invicto como local. Además, sus encuentros en casa suelen ser abiertos y con varias emociones, lo que refleja una propuesta ofensiva que buscará imponer nuevamente.

Por el otro lado, Deportivo Pereira atraviesa un momento complicado. El equipo llega con varias derrotas consecutivas y con dificultades en ataque, especialmente fuera de casa, donde no ha podido marcar recientemente ni sumar victorias en el torneo.

El reto para el “Matecaña” será romper esa sequía y mejorar su rendimiento defensivo, mientras que Inter Bogotá intentará aprovechar su localía para seguir sumando y consolidar su buen momento en el Apertura.

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