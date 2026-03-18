🔴EN VIVO Inter de Bogotá vs. Pereira: quiere mantener su invicto en casa ante Pereira
El equipo capitalino sigue firme en Techo, mientras el “Matecaña” busca cortar su mala racha y reencontrarse con el gol.
Inter Bogotá recibe a Deportivo Pereira en un duelo donde el presente de ambos equipos marca una clara diferencia. El conjunto capitalino, tras un inicio complicado, ha logrado recomponerse y acumula una racha positiva que lo mantiene competitivo en el campeonato.
Jugando en el Estadio de Techo, Inter ha mostrado solidez y buen manejo de los partidos, manteniéndose invicto como local. Además, sus encuentros en casa suelen ser abiertos y con varias emociones, lo que refleja una propuesta ofensiva que buscará imponer nuevamente.
Por el otro lado, Deportivo Pereira atraviesa un momento complicado. El equipo llega con varias derrotas consecutivas y con dificultades en ataque, especialmente fuera de casa, donde no ha podido marcar recientemente ni sumar victorias en el torneo.
El reto para el “Matecaña” será romper esa sequía y mejorar su rendimiento defensivo, mientras que Inter Bogotá intentará aprovechar su localía para seguir sumando y consolidar su buen momento en el Apertura.
Siga acá EN VIVO el minuto a minuto del partido:
Remate fallado por Kevin Parra (Inter Bogotá) remate con la derecha desde fuera del área.
Corner,Inter Bogotá. Corner cometido por Richard Rentería.
Dereck Moncada (Inter Bogotá) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Fabio Delgado (Deportivo Pereira).
Remate parado por bajo a la izquierda. Yúber Quiñones (Deportivo Pereira) remate con la derecha desde la banda izquierda. Asistencia de Miguel Aguirre.
Carlos Vivas (Inter Bogotá) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Sebastián Acosta (Deportivo Pereira).
Remate fallado por Yúber Quiñones (Deportivo Pereira) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado de libre directo.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Sebastián Acosta (Deportivo Pereira).
Falta de Dannovi Quiñones (Inter Bogotá).
Sebastián Acosta (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en campo contrario.
Fabricio Sanguinetti (Inter Bogotá) remata al larguero, remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Joan Castro con un centro al área.
Falta de Dereck Moncada (Inter Bogotá).
Jorge Bermúdez (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Kevin Parra (Inter Bogotá) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Fabricio Sanguinetti.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Johan Caballero (Inter Bogotá) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Dereck Moncada.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento