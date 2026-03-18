🔴EN VIVO Pasto vs. Boyacá Chicó: busca hacerse fuerte en casa ante un necesitado Boyacá Chicó
Defiende su invicto como local, mientras Chicó quiere romper su mala racha como visitante.
Deportivo Pasto recibe a Boyacá Chicó en un duelo con realidades opuestas. El conjunto nariñense llega golpeado tras su derrota ante Once Caldas, resultado que cortó una racha de seis partidos sin perder, pero se mantiene en la parte alta de la tabla y cerca del liderato.
El equipo dirigido por Jonathan Risueño ha construido su campaña desde la solidez en casa, donde aún no conoce la derrota en el torneo. Su fortaleza defensiva y capacidad ofensiva lo convierten en un rival complicado, especialmente considerando su buena racha reciente como local.
Por su parte, Boyacá Chicó vive un presente irregular. Ubicado en la parte baja de la tabla, ha tenido dificultades durante el campeonato, aunque llega con algo de confianza tras vencer a Millonarios en la jornada anterior. Sin embargo, su gran deuda sigue siendo el rendimiento fuera de casa, donde no ha logrado ganar en lo que va del año.
El compromiso enfrentará a un Pasto sólido en su estadio contra un Chicó que necesita sumar, pero que deberá mejorar considerablemente en defensa si quiere dar la sorpresa.
Final primera parte, Deportivo Pasto 1, Boyacá Chicó 0.
Remate rechazado de Edwin Velasco (Deportivo Pasto) remate con la izquierda desde fuera del área.
Remate rechazado de Diego Chávez (Deportivo Pasto) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Matías Pisano.
Falta de Nicolás Gil (Deportivo Pasto).
Jairo Molina (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en la banda derecha.
Enrique Serje (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jairo Molina (Boyacá Chicó).
Remate rechazado de Matías Pisano (Deportivo Pasto) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Mateo Garavito.
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
Remate rechazado de Sebastián Salazar (Boyacá Chicó) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Yesus Cabrera.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido (Deportivo Pasto).
Enrique Serje (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Juan Díaz (Boyacá Chicó).
¡Gooooool! Deportivo Pasto 1, Boyacá Chicó 0. Andrey Estupiñán (Deportivo Pasto) convirtió el penalti remate con la derecha por bajo, junto al palo izquierdo.
Faiber Arroyo (Boyacá Chicó) ha visto tarjeta roja por pelearse.
Decisión del VAR: Se revoca la Tarjeta Roja Anyelo Saldana (Boyacá Chicó).
Penalti a favor del Deportivo Pasto. Matías Pisano sufrió falta en el área.
Penalti cometido por Faiber Arroyo (Boyacá Chicó) tras una falta dentro del área.
Corner,Deportivo Pasto. Corner cometido por Sebastián Palma.
Enrique Serje (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Juan Díaz (Boyacá Chicó).
Remate fallado por Andrey Estupiñán (Deportivo Pasto) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Edwin Velasco.
Diego Ruíz (Boyacá Chicó) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Andrey Estupiñán (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Diego Ruíz (Boyacá Chicó).
Andrey Estupiñán (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Diego Ruíz (Boyacá Chicó).
Mateo Garavito (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Faiber Arroyo (Boyacá Chicó).
Santiago Córdoba (Deportivo Pasto) remata al larguero, remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Nicolás Gil.
Andrey Estupiñán (Deportivo Pasto) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Andrey Estupiñán (Deportivo Pasto).
Sebastián Salazar (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Diego Chávez (Deportivo Pasto).
Sebastián Salazar (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Yéiler Góez (Deportivo Pasto).
Delio Ramírez (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Mateo Garavito (Deportivo Pasto).
Faiber Arroyo (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Remate fallado por Matías Pisano (Deportivo Pasto) remate de cabeza desde muy cerca que se pierde por la izquierda. Asistencia de Yéiler Góez con un centro al área.
Remate fallado por Yesus Cabrera (Boyacá Chicó) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Jairo Molina tras un contraataque.
Corner,Boyacá Chicó. Corner cometido por Yéiler Góez.
Fuera de juego, Deportivo Pasto. Edwin Velasco intentó un pase en profundidad pero Yéiler Góez estaba en posición de fuera de juego.
Mano de Matías Pisano (Deportivo Pasto).
Juan Quiceno (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Enrique Serje (Deportivo Pasto).
Corner,Boyacá Chicó. Corner cometido por Enrique Serje.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento