🔴EN VIVO Santa Fe vs. Cali: obligados a reaccionar en un duelo clave

Deportivo Cali recibe a Independiente Santa Fe en un partido importante para ambos, que buscan acercarse a los puestos de clasificación. El conjunto vallecaucano llega con un respiro tras su reciente victoria ante Cúcuta, resultado que le permitió cortar una racha sin triunfos y recuperar confianza.

Sin embargo, el Cali no ha logrado consolidar regularidad en el torneo y necesita sumar de a tres para no perder terreno. Aunque jugar en casa suele ser una ventaja, viene de sufrir una derrota reciente en su estadio que rompió su buen invicto ante su afición.

Por su parte, Santa Fe tampoco atraviesa su mejor momento. El equipo bogotano ha tenido dificultades para ganar en lo que va del año y acumula varios tropiezos recientes, incluyendo empates y derrotas que lo mantienen lejos de los primeros lugares.

Además, su rendimiento como visitante genera dudas, lo que convierte este duelo en una prueba exigente. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar, en un encuentro que puede marcar el rumbo de cara a lo que resta del campeonato.

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