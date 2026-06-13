¡Confirmado! La selección de Brasil no contará con una de sus estrellas para su debut en el Mundial

Finaliza la espera de la selección de Brasil para debutar en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este sábado 13 de junio, el equipo de Ancelotti se enfrentará a la Selección de Marruecos en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, por la fecha 1 del Grupo C.

A hora de su debut, el entrenador italiano confirmó ante los medios de comunicación la baja de una de sus figuras para el encuentro frente a la selección africana. Le contamos de quién se trata.

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Dura baja para Brasil en su debut contra Marruecos

Carlo Ancelotti confirmó que Neymar Jr. está descartado para el partido frente a Marruecos, pues sigue recuperándose de un duro golpe que recibió en la pantorrilla previo al torneo mundialista, durante un juego con Santos.

El director técnico confirmó en conferencia de prensa que el jugador se encuentra en buenas condiciones de salud, pero no estará listo para el partido por la fecha 1, pues prefieren no exponerlo a un daño mayor: “Neymar está trabajando muy duro para intentar recuperarse lo más rápido posible. Pensamos que la expectativa es que se recupere y reincorpore al grupo la próxima semana”.

Igualmente, aseguró que: “Cuando llamamos a Neymar, lo llamamos no solo por sus cualidades técnicas, que son indiscutibles, sino también por la experiencia y por el ejemplo que puede representar para los jóvenes que tenemos dentro de este grupo”.

De acuerdo con las declaraciones, se espera que el jugador del Santos de Brasil esté disponible para la segunda fecha cuando la ‘Canarinha’ enfrente a la selección de Haití, el próximo viernes 19 de junio.

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¿Cuándo juega Brasil contra Marruecos?

El partido entre las dos selecciones del Grupo C está programado para el sábado 13 de junio, a partir de las 5:00 p.m., hora colombiana. El escenario que recibirá a ambas selecciones será el MetLife Stadium.

Podrá seguir el encuentro a través de la transmisión del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y el minuto a minuto de Caracol Deportes.