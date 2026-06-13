Tabla de posiciones Grupo D Mundial 2026: Estados Unidos es líder tras derrotar a Paraguay

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JUNE 12: Christian Pulisic #10 and Folarin Balogun #20 of the United States celebrate their side's first goal, an own goal by Damian Bobadilla #16 of Paraguay (not pictured), during the FIFA World Cup 2026 Group D match between USA and Paraguay at Los Angeles Stadium on June 12, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Sarah Stier - FIFA/FIFA via Getty Images) / Sarah Stier - FIFA

Paraguay no tuvo el comienzo que esperaba en la Copa Mundial de la FIFA 2026; el cuadro dirigido por Gustavo Alfaro cayó 4-1 frente a la anfitriona Estados Unidos, partido válido por la primera jornada del Grupo D.

Estados Unidos entró dominando el juego, al minuto 7, el equipo de Mauricio Pochettino se fue arriba, tras un autogol de Bobadilla. El conjunto paraguayo no encontraba espacios y no logró llegar al arco contrario ni en una sola oportunidad.

En el minuto 28, los estadounidenses tuvieron la oportunidad de aumentar el marcador; sin embargo, Balogun se encontraba fuera de lugar y el juez invalidó la anotación. Pero el equipo no se rendía y solo tres minutos después el mismo Balogun anotó el 2 a 0, tras quedar delante del arco, con asistencia de Pulisic.

El primer tiempo terminó 3-0 luego de que en el minuto 45+5 nuevamente Balogun venciera a Gill. El descuento de Paraguay llegó al minuto 73, luego de un centro de Enciso que fue aprovechado por Maurício Magalhães.

Nuevamente, en el minuto 90+8, Estados Unidos volvió a aprovechar los espacios dados por la defensa paraguaya, y Reyna anotó de media distancia con el borde externo.

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Tabla de posiciones del Grupo D

Estados Unidos toma el liderato del grupo con tres puntos y una diferencia de gol positiva de 2 anotaciones. Así quedó la tabla de posiciones del grupo D a falta del partido entre Australia y Turquía.