Bucaramanga vs Once Caldas EN VIVO: Siga aca el minuto a minuto del partido de la liga Colombiana

Atlético Bucaramanga y Once Caldas protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la jornada en la Liga Colombiana, con dos equipos que llegan en gran momento y con argumentos sólidos para pelear en la parte alta de la tabla.

El conjunto santandereano afronta este compromiso como el único equipo invicto del campeonato. Bucaramanga suma diez partidos sin conocer la derrota en este semestre (4 victorias y 6 empates), y viene de igualar sin goles frente a Inter de Bogotá, resultado que le permitió mantener su racha y registrar su segunda portería en cero consecutiva.

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La gran fortaleza del equipo Leopardo ha sido su solidez defensiva. Con apenas cinco goles encajados en lo que va del torneo, Bucaramanga es el equipo con la mejor defensa del campeonato, logrando además mantener su arco imbatido en seis de sus siete presentaciones recientes, cifras que reflejan el orden y la consistencia en su planteamiento.

Por su parte, Once Caldas llega como el equipo más en forma del torneo. El conjunto de Manizales acumula cuatro victorias consecutivas que lo han impulsado hasta la segunda posición de la tabla, a solo dos puntos del liderato. En lo que va del 2026, el Blanco Blanco apenas registra una derrota, con un balance de seis triunfos y cuatro empates, consolidando una campaña destacada.

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En ataque, Once Caldas también marca diferencia. Con 22 goles en 11 partidos, posee una de las ofensivas más efectivas del campeonato, destacándose además que 13 de esas anotaciones han llegado durante su actual racha positiva.

Con la solidez defensiva de Bucaramanga y el poder ofensivo de Once Caldas, este duelo promete ser un choque de estilos que podría marcar el rumbo de ambos equipos en la lucha por los primeros lugares del campeonato.