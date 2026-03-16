Corte Suprema tiene nuevas pruebas contra el senador electo David Racero

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Hace unos días, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia recibió una comunicación relacionada con el caso del representante a la Cámara y senador electo David Racero.

Se trata de una carta dirigida al magistrado César Augusto Reyes en la que una persona ofrece hacer una manifestación voluntaria sobre las conductas del legislador.

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La carta señala que el congresista David Racero y el miembro de su UTL, John Leonardo García, mintieron, bajo juramento, ante el Consejo de Estado negando que ese servidor público hubiera trabajado en el supermercado Fruver de Racero mientras era pagado con fondos públicos. También negó que se desempeñara como conductor del representante a la Cámara.

La comunicación, además del testimonio contradiciendo a Racero, ofrece entregar a la Corte Suprema 17 comunicaciones de WhatsApp en donde se evidencia que el señor John Leonardo García manejaba los carros del representante David Racero y de su familia, así como un vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), en algunas ocasiones en compañía de un escolta identificado en esa carta. Lo llevaba, lo traía y lo recogía cuando llegaba de viaje.

Estas labores no eran ocasionales, sino permanentes.

La Corte Suprema de Justicia recibió la comunicación y oyó en declaración a la persona que entregó las pruebas y ratificó que el señor John Leonardo García trabajó en el Fruver de Racero, mientras su salario era cubierto con fondos públicos.

Como lo demuestran varios mensajes de texto y las notas de voz cruzadas entre Racero y John Leonardo García. En una de ellas, el conductor le pide instrucciones sobre el manejo del Fruver.

Después, Racero le da órdenes destinadas a surtir el negocio.

La persona que declara también tiene pruebas de la existencia de pagos por parte de miembros de la UTL de gastos personales y familiares de David Racero.

En varias ocasiones, los asesores legislativos hicieron pagos de víveres a un establecimiento comercial que entregó dichos suministros en la vivienda de David Racero.

Racero rindió indagatoria el lunes de la semana pasada, un día después de su elección como senador.

Existen comunicaciones que indican que miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo pagaban la tarjeta de crédito del representante a la Cámara, cubrían obligaciones monetarias del político, le transferían plata a familiares de Racero, entre ellos su padre, y pagaban cuentas domésticas del representante a la Cámara, como el mercado de su casa.

La Corte Suprema de Justicia evalúa las evidencias para eventualmente acusarlo por el delito de concusión.

Al mismo tiempo, los abogados que lo demandaron ante el contencioso administrativo apelaron la decisión de primera instancia del Consejo de Estado que mantuvo su investidura.

En la apelación piden que sea escuchada la misma persona que declaró en la Corte Suprema de Justicia y que se haga un cotejo de voces con las grabaciones cuya autenticidad pretenden negar Racero y el conductor John Leonardo García.

Esos mismos abogados denunciaron al señor García por el delito de falso testimonio, que habría dado para amparar a David Racero.

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